2026 m. sporto finansavimas augs 6,5 mln. eurų

„Džiaugiamės, kad 2026 m.Sporto biudžetas didėja 6,5 mln. eurų.
Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritarė 2026 m. valstybės biudžeto projektui komisijos kuruojamose srityse.
Sportui 2026 m. valstybės biudžeto projekte numatyta 79,8 mln. eurų, t. y. 8,9 proc. daugiau nei 2025 m. Iš jų 35,3 mln. eurų bus skiriama aukšto meistriškumo sporto, o 14,9 mln. eurų – fizinio aktyvumo veiklų finansavimui.
Ateinančiais metais 5,7 proc. didės valstybės skiriamos stipendijos ir premijos sportininkams. 1,4 mln. eurų bus papildomai skirti trenerių darbo užmokesčiui didinti. Tiesa, trenerių darbo užmokestis didės tik 5 proc., o ne 10 proc., kaip buvo siekiama.
Daugiausia klausimų komisijos nariams kėlė nuo 2026 m. prasidedantis pažangos priemonių finansavimas ir sporto infrastruktūros plėtrai numatomi 19 mln. eurų, todėl komisija sporto infrastruktūros plėtros klausimui planuoja skirti atskirą dėmesį.
Jaunimo politikai kitiems metams valstybės biudžete numatyta 5 747 tūkst. eurų suma beveik nesikeičia, jei ją lygintume su 2025 m. lėšomis. Didžiąją lėšų dalį – iš viso 3 584 tūkst. eurų – planuojama skirti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimui, iš jų 1 991 tūkst. eurų – darbui su jaunimu.
Komisijos nuomone, atsižvelgiant į infliacijos poveikį ir minimalios mėnesinės algos didėjimą kitąmet, esamas finansavimas jaunimo politikos priemonėms nebeatitinka realių sąnaudų. Nepadidinus biudžeto, kyla grėsmė, kad sumažės dirbančiųjų su jaunimu pajamos ir darbo su jaunimu veiklų ir projektų apimtys. Siekdama užtikrinti tiek darbuotojų motyvaciją dirbti su jaunimu, tiek veiklų apimties, tęstinumo ir kokybės išlaikymą, komisija pasiūlė didinti jaunimo politikos priemonių finansavimą 220 tūkst. eurų“, – rašo L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė taip pat atskleidė, kad kol kas nėra aišku, kaip bus skirstomi pinigai.
„Kol kas lieka neaišku, kaip ir kam ši suma bus paskirstyta, kokie sporto infrastruktūros plėtros prioritetai ir kriterijai, todėl šį klausimą išsamiau būtinai svarstysime ateityje“, – pridėjo L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
