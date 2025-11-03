 
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Lietuvos sportininkų triumfas Europos NABBA kultūrizmo ir fitneso čempionate

2025-11-03 19:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 19:29

Spalio 31–lapkričio 1 dienomis Suboticoje (Serbijoje) vykusiame Europos NABBA kultūrizmo ir fitneso čempionate Lietuvos rinktinė pademonstravo išskirtinį pasiruošimą, ryžtą ir kovinę dvasią. Mūsų šalies sportininkai iškovojo ne vieną įspūdingą apdovanojimą – net du atletai tapo Europos čempionais.

Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Justina Gaigalaitė triumfavo „Ms Athletic Figure“ varžybose, iškovodama absoliučios Europos čempionės titulą bei pelnydama prestižinę „Pro“ kortą. Profesionalių kategorijoje ji dar kartą įrodė savo pranašumą – užėmė pirmąją vietą.

Ne mažiau sėkmingai pasirodė ir Edgaras Gaveika, tapęs vyrų klasikinio kultūrizmo Europos čempionu ir taip pat gavęs „Pro“ kortą. Profesionalų klasikinio kultūrizmo kategorijoje jis iškovojo antrąją vietą, o „Mr Class 1“ rungtyje liko trečias.

Dvigubu laimikiu džiaugėsi ir Ingrida Vaitiekienė – sportininkė pelnė sidabrą „Bikini“ kategorijoje bei bronzą „Bikini +35“ grupėje.

Tuo tarpu Gytis Laurinavičius užėmė ketvirtą vietą „Mr Class 2“ rungtyje.

Lietuvos rinktinę čempionate lydėjo vyr. treneris Arvydas Mickus, o pasirodymu itin didžiavosi NABBA Lietuva prezidentas Rimantas Lukošius: „Šis čempionatas dar kartą įrodė, kad Lietuvos atletai yra stiprūs, vieningi ir verti Europos elito vardo.“

