Lietuvos sportininkų triumfas Europos NABBA kultūrizmo ir fitneso čempionate

Justina Gaigalaitė triumfavo „Ms Athletic Figure“ varžybose, iškovodama absoliučios Europos čempionės titulą bei pelnydama prestižinę „Pro“ kortą. Profesionalių kategorijoje ji dar kartą įrodė savo pranašumą – užėmė pirmąją vietą.
Ne mažiau sėkmingai pasirodė ir Edgaras Gaveika, tapęs vyrų klasikinio kultūrizmo Europos čempionu ir taip pat gavęs „Pro“ kortą. Profesionalų klasikinio kultūrizmo kategorijoje jis iškovojo antrąją vietą, o „Mr Class 1“ rungtyje liko trečias.
Dvigubu laimikiu džiaugėsi ir Ingrida Vaitiekienė – sportininkė pelnė sidabrą „Bikini“ kategorijoje bei bronzą „Bikini +35“ grupėje.
Tuo tarpu Gytis Laurinavičius užėmė ketvirtą vietą „Mr Class 2“ rungtyje.
Lietuvos rinktinę čempionate lydėjo vyr. treneris Arvydas Mickus, o pasirodymu itin didžiavosi NABBA Lietuva prezidentas Rimantas Lukošius: „Šis čempionatas dar kartą įrodė, kad Lietuvos atletai yra stiprūs, vieningi ir verti Europos elito vardo.“
