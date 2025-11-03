Gabrielė Garbauskaitė iškovojo bronzos medalį „Ironman 70.3 Turkiye“ triatlono varžybose

Lietuvė visą distanciją įveikė per 4 val. 23 min. 42 sek. Greitesnės buvo tik Kirgizijos atstovė Marija Kurčenko (4:19.10) ir britė Jordan Matthews (4:19.23). Iš viso varžybose klasifikuotos 189 triatlonininkės.
Po plaukimo ir dviračių rungties G. Garbauskaitė rikiavosi ketvirta, vos keliomis sekundėmis lenkdama penktoje vietoje buvusią varžovę. Tačiau lemiamoje – pusmaratonio bėgimo – dalyje lietuvė pademonstravo tvirtą charakterį ir išsiveržė į prizininkų trejetą.
„Ironman 70.3“ distancija iš viso siekia 70,3 mylios (apie 113 km): sportininkai plaukia 1,9 km, dviračiu įveikia 90 km, o finišuoja bėgdami 21,1 km.
„Labai didžiuojuosi Gabriele, o dar labiau žaviuosi jos atsidavimu sportui. Įdėta tiek daug darbo – labai daug. Praleista daugybė valandų treniruojantis. Kosmiškai daug, tiesą sakant. Ir šis žvėriškai geras rezultatas yra tiesioginė to įrodymo pasekmė. Kaip žinia, triatlone nėra fiksuojami rekordai, nes skiriasi trasos, tranzitų zonos ir t. t. Tačiau Gabrielei antrą kartą šiemet krito neoficialus Lietuvos pusės „Ironman“ rekordas“, – sakė lietuvės treneris Dalius Pavliukovičius.
