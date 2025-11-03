Francisco – išskirtinis įvertinimas: tapo naudingiausiu Eurolygos žaidėju

S.Francisco buvo variklis, padėjęs „Žalgiriui“ spalio mėnesį iškovoti 6 pergales ir patirti vos 2 pralaimėjimus. Jis užbaigė pirmąjį Eurolygos sezono mėnesį dalydamasis lygos lyderio poziciją pagal rezultatyvius perdavimus (po 6,8 rez. perd. per rungtynes) ir taip pat buvo pirmas komandoje pagal pelnytus taškus (po 14,9 tšk. per rungtynes). Jo naudingumo balų vidurkis (po 18,9 naud. bal. per rungtynes) – antrasis pagal dydį tarp visų Eurolygos gynėjų.
„Būti mėnesio MVP yra nuostabu, to nesitikėjau ir esu tikrai laimingas. Viduje šoku iš džiaugsmo, – sakė S.Francisco. – Labai džiaugiuosi, kad galiu žaisti su tokiais komandos draugais, nes be jų aš to nebūčiau pasiekęs. Man patinka žaisti kartu su jais, o jiems patinka žaisti su manimi. Tai tikrai svarbiausia.“
S.Francisco išskirtinį pasirodymą spalio mėnesį surengė 7-ajame ture, kai pelnė 23 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų (karjeros rekordas) 86:65 laimėtose rungtynėse prieš Bolonijos „Virtus“. Tai buvo pirmasis jo dvigubas dublis Eurolygos karjeroje, kartu atnešęs ir naudingiausio turo žaidėjo laurus.
Prancūzo statistikoje atsispindi ne tik kiekybė, bet ir efektyvumas. S.Francisco pataikė 54,1 proc. dvitaškių ir 40,4 proc. tritaškių, nuolat laužė varžovų gynybą ir kūrė progas komandos draugams. Jis pataikė bent vieną tritaškį kiekvienose rungtynėse, šešis kartus surinko dviženklį taškų skaičių ir penkeriose rungtynėse atliko bent 7 rezultatyvius perdavimus.
„Žalgiris“ spalio mėnesį laimėjo įveikė 6 komandas, tarp kurių buvo Monako „AS Monaco“, Stambulo „Fenerbahče“, Miuncheno „Bayern“, Barselonos „Barcelona“, „Virtus“ ir Vilerbano ASVEL.
Tai pirmasis S.Francisco Eurolygos mėnesio MVP apdovanojimas. Jis tampa penktuoju „Žalgirio“ žaidėju, pelniusiu šį garbingą apdovanojimą, prisijungdamas prie Marcuso Browno (2007 m. gruodis), Pauliaus Jankūnas (2017 m. gruodis), Brandono Davieso (2018 m. balandis) ir Mariaus Grigonio (2020 m. spalis).
Jis taip pat tampa penktuoju prancūzu, pelniusiu šį apdovanojimą, kartu su Thomasu Heurteliu (2017 m. vasaris), Nando De Colo (2015 m. sausio mėn., 2016 m. vasaris, 2018 m. sausio mėn.), Guerschonu Yabusele (2022 m. sausio mėn.) ir Theo Maledonu (2024 m. gruodis).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!