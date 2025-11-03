Žemaitis sužibėjo prieš „Anadolu Efes“ – pelnė 16 taškų

29-erių kaunietis svečiams per 22 minutes surinko 16 taškų (4/7 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, suklydo ir surinko 13 naudingumo balų.
Rezultatyviausias Manisos komandos gretose buvo 22 taškus įmetęs Yigitas Onanas. „Anadolu Efes“ Cole'as Swideris pelnė 20 taškų, Sehmusas Hazeras pridėjo 15.
Interviu su K.Žemaičiu portale Krepsinis.net galite paskaityti čia.
