Žemaitis sužibėjo prieš „Anadolu Efes“ – pelnė 16 taškų

2025-11-03 19:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 19:45

Kristupas Žemaitis buvo antras rezultatyviausias Manisos „Glint“ (2/4) žaidėjas, bet ji išvykoje 72:104 (15:25, 19:30, 34:17, 15:21) neatsilaikė prieš Stambulo „Anadolu Efes“ (6/0).

K.Žemaitis pelnė 16 taškų

Kristupas Žemaitis buvo antras rezultatyviausias Manisos „Glint“ (2/4) žaidėjas, bet ji išvykoje 72:104 (15:25, 19:30, 34:17, 15:21) neatsilaikė prieš Stambulo „Anadolu Efes“ (6/0).

29-erių kaunietis svečiams per 22 minutes surinko 16 taškų (4/7 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, suklydo ir surinko 13 naudingumo balų.

Rezultatyviausias Manisos komandos gretose buvo 22 taškus įmetęs Yigitas Onanas. „Anadolu Efes“ Cole'as Swideris pelnė 20 taškų, Sehmusas Hazeras pridėjo 15.

Interviu su K.Žemaičiu portale Krepsinis.net galite paskaityti čia.

