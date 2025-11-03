Neilas Gineikis iškovojo 8-ą vietą Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionate

Amžiaus grupės iki 20 metų svorio kategorijoje iki 110 kg lietuvis dvikovėje surinko 337 kg ir užėmė 8-ą vietą. N. Gineikis išrovė 151 kg štangą, o stūmime pridėjo 186 kg.
Nugalėjo ukrainietis Danylo Čyniakovas (374 kg dvikovėje, 171 kg rovime + 203 kg stūmime). Antras buvo lenkas Marcinas Ziolkowskis (372 kg, 170+202), o trečias – vokietis Constantinas Schwarzeris (364 kg, 166+198).
Antradienį paskutinis iš lietuvių startuos Deivydas Barkus. Jis dalyvaus svorio kategorijoje per 110 kg.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!