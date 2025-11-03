 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Neilas Gineikis iškovojo 8-ą vietą Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionate

2025-11-03 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 21:25

Albanijoje tęsiasi Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas, kuriame pirmadienį pasirodė Neilas Gineikis.

Neilas Gineikis | „Stop“ kadras

Albanijoje tęsiasi Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas, kuriame pirmadienį pasirodė Neilas Gineikis.

REKLAMA
0

Amžiaus grupės iki 20 metų svorio kategorijoje iki 110 kg lietuvis dvikovėje surinko 337 kg ir užėmė 8-ą vietą. N. Gineikis išrovė 151 kg štangą, o stūmime pridėjo 186 kg.

Nugalėjo ukrainietis Danylo Čyniakovas (374 kg dvikovėje, 171 kg rovime + 203 kg stūmime). Antras buvo lenkas Marcinas Ziolkowskis (372 kg, 170+202), o trečias – vokietis Constantinas Schwarzeris (364 kg, 166+198).

Antradienį paskutinis iš lietuvių startuos Deivydas Barkus. Jis dalyvaus svorio kategorijoje per 110 kg.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų