Rodrigo Mineiro įspėja Tadd Ilgą: „Tegul pasižiūri mano paskutinę kovą – latviui prireikė medikų pagalbos“

Legendinį olandų klubą „Mike‘s Gym“ atstovaujantis Rodrigo gerai žinomas Baltijos šalių kovos sporto gerbėjams. Savo sprogstama jėga, išskirtine charizma ir grėsmingu stiliumi ne kartą įrodė, kad kovą geba užbaigti akimirksniu.
„Aš niekada neinu į narvą galvodamas apie teisėjų sprendimus. Mano tikslas – aiškus rezultatas. Kai treniruojiesi su geriausiais kovotojais, tokiais kaip: Chico Kwasi, Badri Hari ar Gilbert Yvel, išmoksti nepalikti klausimų nei teisėjams, nei varžovui“, – sakė R. Mineiro, komentuodamas pasiruošimą kovai Vilniuje.
Paklaustas apie Tadd Ilgą, brazilas šyptelėjo ir pridūrė: „Tegul pasižiūri mano paskutinę kovą su latviu – jam prireikė medikų pagalbos. Narve nėra atsitiktinumų.“
R. Mineiro teigimu, kovai Lietuvoje jis ruošiasi labai rimtai. „Man nesvarbu kur kovoti – Olandijoje, Brazilijoje, Latvijoje ar Lietuvoje. Publika visur supranta vieną kalbą – smūgį. Aš kovoju dėl žmonių, kurie nori pamatyti tikrą, be kompromisų kovą.“
Daugiau informacijos apie artėjantį turnyrą www.bushido.lt
Bilietus į turnyrą galite įsigyti bilietai.lt
