  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Rodrigo Mineiro įspėja Tadd Ilgą: „Tegul pasižiūri mano paskutinę kovą – latviui prireikė medikų pagalbos“

2025-11-04 12:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 12:37

Adrenalino pliūpsnis garantuotas – MMA BUSHIDO’99 lapkričio 14-ąją Vilniaus „Twinsbet“ arenoje į narvą žengs vienas perspektyviausių Lietuvos kovotojų Tadd Ilgas ir nenuspėjamas MMA kovotojas brazilas Rodrigo Mineiro.

Kovos akimirka | Organizatorių nuotr.

0

Legendinį olandų klubą „Mike‘s Gym“ atstovaujantis Rodrigo gerai žinomas Baltijos šalių kovos sporto gerbėjams. Savo sprogstama jėga, išskirtine charizma ir grėsmingu stiliumi ne kartą įrodė, kad kovą geba užbaigti akimirksniu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš niekada neinu į narvą galvodamas apie teisėjų sprendimus. Mano tikslas – aiškus rezultatas. Kai treniruojiesi su geriausiais kovotojais, tokiais kaip: Chico Kwasi, Badri Hari ar Gilbert Yvel, išmoksti nepalikti klausimų nei teisėjams, nei varžovui“, – sakė R. Mineiro, komentuodamas pasiruošimą kovai Vilniuje.

Paklaustas apie Tadd Ilgą, brazilas šyptelėjo ir pridūrė: „Tegul pasižiūri mano paskutinę kovą su latviu – jam prireikė medikų pagalbos. Narve nėra atsitiktinumų.“

R. Mineiro teigimu, kovai Lietuvoje jis ruošiasi labai rimtai. „Man nesvarbu kur kovoti – Olandijoje, Brazilijoje, Latvijoje ar Lietuvoje. Publika visur supranta vieną kalbą – smūgį. Aš kovoju dėl žmonių, kurie nori pamatyti tikrą, be kompromisų kovą.“

Daugiau informacijos apie artėjantį turnyrą www.bushido.lt

Bilietus į turnyrą galite įsigyti bilietai.lt

