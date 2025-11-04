Futsal A lygos 7 turas: nutraukta liūdna „Vikingų“ serija

Nors dėl „Kauno Žalgirio“ dalyvavimo UEFA futsal Čempionų lygoje turas pilnai dar nebaigtas, labai realu, kad septintasis turas bus pats nerezultatyviausias per jau sužaistą sezono dalį.
FSK „Radviliškis“ – „Kėdainiai United“ 5:0
Turas startavo Radviliškyje, kur trečiosios pergalės siekę šeimininkai kovoje su Kėdainių ekipa užtikrintai ją pasiekė. Papildomi trys taškai radviliškiečiams dovanojo ketvirtąją vietą turnyro lentelėje. Savo ruožtu, „Kėdainiai United“ patyrė septintą nesėkmę iš eilės bei šiuo metu yra absoliutūs turnyro autsaideriai.
Sužaidus beveik penkias minutes, svečiai suklydo, o vienas prieš Egidijų Žagarą atsidūręs Agnius Juozapaitis apgaulingu veiksmu pergudravo vartininką bei atidarė rungtynių įvarčių sąskaitą. Tokiu būdu puolėjas pažymėjo savo sugrįžimą į aikštę po traumos.
Kėdainių ekipa dėjo visas pastangas, kad rezultatą išlygintų, sukūrė kelias progas tai padaryti, bet visos tos progos buvo bevaisės. Radviliškiečiams sekėsi geriau – po vartininko idealaus perdavimo per visą aikštę, galvą laiku ir vietoje kyštelėjęs Titas Boriavičius pasiuntė kamuolį į tuščius vartus, tokiu būdu padvigubindamas savo komandos persvarą.
Įvarčiu į tuščius vartus pasižymėjo ir Domantas Nebilevičius, kai E. Žagarui prisijungus prie komandos atakos, radviliškiečiai perėmė kamuolį, o radviliškiečių komandos atstovas smūgiavo iš savo aikštės pusės. Iki pirmojo kėlinio pabaigos buvo likusios keturios minutės, o „Radviliškio“ persvara siekė jau 3:0.
Dar kartą į nokdauną Kėdainių futbolininkai buvo pasiųsti priešpaskutinę kėlinio sekundę. Po kelių sėkmingų epizodų ginant savuosius vartus, E. Žagaras buvo bejėgis prieš T. Boriavičių, kuris pirmasis suskubo prie atšokusio kamuolio bei užfiksavo dublį.
Antrajame kėlinyje savo komandos persvarą dar labiau padidino Laurynas Bratkauskas, bet iš esmės abi komandos jau buvo susitaikiusios su rungtynių baigtimi, tad bendras tempas, lyginant su pirmuoju kėliniu, buvo gerokai kritęs. Kėdainių komanda savo garbės įvarčio taip ir nepelnė.
Mažeikių VIP – Jonavos „Vikingai“ 0:2
Ilgiausia pastarojo penkmečio – ketverių iš eilės nelaimėtų – „Vikingų“ rungtynių serija buvo nutraukta Viekšniuose, kur šalies vicečempionai 2:0 palaužė aštuntąją vietą užimantį VIP klubą.
Aštuonių geltonų kortelių rungtynėse „Vikingai“ nuo pirmos minutės tvirtai perėmė iniciatyvą į savo rankas, tačiau, kaip jau buvo ir keletoje ankstesnių rungtynių, sukurtos progos įvarčiais niekaip nevirto. Beveik įpusėjus kėliniui, savo šansų turėjo ir šeimininkai, tačiau jaunasis vartininkas Gustas Jaskutis tuos varžovų šansus neutralizavo.
Sužaidus beveik 26 minutes, vartų kodas buvo nulaužtas. Po greitos atakos, kurią pradėjo Artūras Juchno ir Šarūnas Činikas, Kelwinas Claytonas iš poros metrų pasiuntė kamuolį į vartus ir po labai ilgo laiko (įskaitant ir kelias paskutines rungtynes) išvedė „Vikingus“ į priekį.
Antrasis įvartis krito antrojo kėlinio viduryje. Po kampinio VIP futbolininkai neišsirinko sėkmingai varžovų ir už tai buvo nubausti. Kamuolys pasiekė laisvą Viktorą Kravtsovą, kuris savuoju šansu nepasinaudoti negalėjo.
Per likusį laiką rezultatas pasikeisti dar galėjo, tačiau puikiai pasirodė abiejų komandų vartininkai. Arčiausiai įvarčio paskutinę minutę buvo VIP vartininkas Davidas Andersonas, tačiau pastarasis nerealizavo dešimties metrų baudinio.
„Gargždų Pramogos“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 1:0
Vieną geriausių gynybų lygoje demonstruojantis „Bruklino“ klubas kartu su „Kėdainiai United“ klubu demonstruoja slogiausią puolimą tarp visų komandų. Vilkaviškiečiai, įskaitant dvikovą su „Gargždų Pramogomis“, per šešerias rungtynes yra įmušę vos 8 įvarčius.
„Gargždų Pramogos“, savo ruožtu, žaidė rungtynėmis daugiau, tačiau jų ir sąskaita pilnesnė. Gargždiškiai gali pasigirti įmušę 26 įvarčius, surinkę 16 taškų ir pakilę į pirmąją turnyro lentelės poziciją.
Rungtynių pradžioje komandos keitėsi atakomis, tačiau į smūgius arba reaguodavo vartininkai, arba tie smūgiai būdavo netikslūs.
Vienintelis įvartis buvo įmuštas antroje pirmojo kėlinio pusėje, kai sėkmingai su Deividu Reimariu sienelę sužaidęs Jose Neri stipriu smūgiu į tolimąjį vartų kampą varžovų vartininkui nepaliko jokių galimybių.
Nors daugiau rezultatyvių atakų nesukurta, tačiau šeimininkai buvo kur kas arčiau buvo antrojo įvarčio nei svečiai – išlyginamojo.
