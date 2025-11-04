Baltijos lygos fechtavimo etape Rygoje – bronza Beatričei Žilionytei

Geriausiai sekėsi Beatričei Žilionytei, kuri U17 grupėje iškovojo bronzos medalį. Pogrupyje patyrusi vieną pralaimėjimą, atkrintamąsias ji pradėjo iš šeštos reitingo vietos. Sėkmingai įveikusi varžoves iki pusfinalio, kovoje dėl patekimo į finalą B. Žilionytė 13:15 nusileido varžybų nugalėtoja tapusiai estei A. Nikolajevai.
Patricija Vitonė pogrupyje laimėjo visas kovas ir atkrintamąsias pradėjo iš pirmos reitingo vietos. Be klaidų kovojusi iki aštuntfinalio, ji 13:15 pralaimėjo estei E. Poder ir galutinėje įskaitoje užėmė 9-ą vietą. Tarp 16 geriausiųjų pateko ir Nikoletė Grabovskytė (11 vieta) bei Liepa Kaminskaitė (14 vieta).
U17 vaikinų grupėje per plauką nuo medalio liko Liutauras Valeika. Pogrupyje patyręs vieną pralaimėjimą, atkrintamosiose jis užtikrintai laimėjo visas kovas iki ketvirtfinalio. Kovoje dėl patekimo į pusfinalį L. Valeika 7:15 nusileido estui N. Romanenkovui ir galutinėje įskaitoje užėmė 5-ą vietą.
Tarp 16 geriausiųjų pateko ir Artemijus Sosna (10 vieta), Adomas Jatkevičius (12 vieta), Laurynas Laucius (13 vieta) bei Armandas Butkevičius (14 vieta).
U20 merginų grupėje per žingsnį nuo medalio liko Kamila Jonynaitė. Atkrintamąsias ji pradėjo iš 6-os vietos ir užtikrintai nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame 10:15 turėjo pripažinti varžybų nugalėtojos – estės D. Anis – pranašumą. Galutinėje įskaitoje K. Jonynaitė užėmė 6-ą vietą tarp 74 sportininkių.
Tarp 16 geriausiųjų taip pat pateko Urtė Kasparavičiūtė (12 vieta) ir Anastasija Kančytė (14 vieta).
U20 vaikinų grupėje geriausiai sekėsi Artemijui Sosnai, kuris tarp 74 fechtuotojų užėmė 15-ą vietą. Pogrupyje iškovojęs tris pergales, jis pateko tarp 16 geriausiųjų, tačiau kovoje dėl vietos aštuntuke A. Sosna 12:15 pralaimėjo estui G. Talenui.
III Baltijos lygos etapas vyks Tartu (Estijoje) sausio 17–18 dienomis.
