Sandra Bacevičiūtė: „Kiekviena kova – nauja istorija. Šiemet sieksiu apginti Europos čempionės titulą“

Sandra – ne tik sportininkė, bet ir pareigūnė. Ji tarnauja Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardoje, kur dirba kinologe su tarnybiniu šunimi prie Lietuvos ir Rusijos sienos. Jos kasdienybė – tai atsakomybė, disciplina ir ištikimybė tarnybai. „Darbas man yra pirmoje vietoje, todėl didžioji laisvalaikio dalis skiriama tarnybinio šuns kvalifikacijai gerinti, o tik likęs laikas – sportui. Žinau, kad to laiko mažai, bet per tą mažą dalį stengiuosi padaryti maksimumą“, – sako Sandra.
Nors pasiruošimo laikas ribotas, Bacevičiūtė sportinę formą palaiko kūrybiškai. „Kažkokio specialaus pasiruošimo Europos čempionatui nėra – viskas vyksta kaip įprastai. Rytais ir vakarais bėgioju su tarnybiniu šunimi, kad pagerinčiau savo ir šuns ištvermę – taip nušaunu du zuikius vienu šūviu. Į treniruotes keliauju kiek tik leidžia darbo grafikas. Nėra lengva viską suderinti, bet varžovėms galiu pasakyti – su manimi kovoti lengva nebus“, – šypsosi sportininkė.
Praėjusiais metais Sandra Bacevičiūtė Šiauliuose iškovojo vieną svarbiausių karjeros pergalių – tapusi Europos absoliučia Gi disciplinos čempione, ji kartu su kitais Lietuvos kovotojais užtikrino, kad visi keturi čempionų diržai liktų Lietuvoje. Šiemet ji tikisi pakartoti šį pasiekimą. „Kiekviena kova – nauja istorija. Niekada nežinai, kas tavęs lauks ant tatamio, todėl viskas priklauso nuo nusiteikimo. Aš išeinu kautis visada šimtu procentų“, – sako Sandra.
Šių metų čempionatas žada būti vienas stipriausių istorijoje – į Šiaulius atvyks sportininkai iš Ukrainos, Estijos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Brazilijos, Turkijos, Kamerūno, Bulgarijos, Azerbaidžano, Čekijos, Sakartvelo, Ispanijos, Švedijos ir Lietuvos. „Iškovoti medalį šiemet bus kaip niekada sunku – sportininkų lygis labai aukštas. Tačiau būtent tokiose kovose užsigrūdina čempionai“, – sako Lietuvos Grapplingo Federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.
Federacija šiam renginiui ruošiasi itin kruopščiai – jau pagaminti originalūs čempionato medaliai ir diržai, specialūs marškinėliai visiems dalyviams. Organizatoriai siekia, kad kiekvienas sportininkas išsivežtų dalelę šio įspūdingo renginio. „Tai ne tik sporto varžybos, bet ir bendruomenės šventė, suvienijanti kovotojus, trenerius ir žiūrovus“, – sako K. Smirnovas.
Sandra Bacevičiūtė įsitikinusi – grapplingas jai yra daugiau nei sportas. „Jis išmoko kantrybės, pasitikėjimo savimi ir pagarbos varžovui. Kiekvienas žmogus ant tatamio atiduoda viską, todėl kiekviena kova verta pagarbos“, – kalba sportininkė. Jos pavyzdys – įrodymas, kad net ir dirbant atsakingą tarnybą galima pasiekti aukščiausią sportinį lygį.
Kaip sako federacijos vadovas Kęstutis Smirnovas, Sandra įkvepia visą grapplingo bendruomenę: „Ji ne tik puiki atletė, bet ir žmogus, rodantis, kad ryžtas ir disciplina leidžia įgyvendinti didžiausias svajones.“
