Skandalas XFC pasaulio čempionate: maltiečiai pasmerkė Dirkščio komandos elgesį po nokauto

XFC organizacija jau septintą kartą organizavo pasaulio čempionatą, kuriame buvo įvairiausių disciplinų – tiek profesionalams, tiek pusiau profesionalams ar mėgėjams. Nors tai nėra garsi pasaulinė organizacija, o informacijos apie kovas internete rasti sunku, tačiau pats D. Dirkstys „instagrame“ pranešė, jog laimėjęs tris kovas nokautais iškovojo K-1 disciplinos čempiono diržą.
Anot D. Dirksčio, varžovams susidūrimas su juo baigėsi liūdnai.
„4 lūžę šonkauliai, nosis ir žandikaulis – sulaužyti. Smegenų sutrenkimas. Visa tai – per 3 sekundes ir 20 smūgių“, – apie vieną iš varžovų rašė D. Dirkstys.
Kitam lietuvio oponentui iš „Team Noel Fight and Fitness“ (Malta) komandos irgi nepasisekė – jis po D. Dirksčio smūgių krito be sąmonės. Lietuvio komandos narys norėjo iš arti nufilmuoti be sąmonės gulintį varžovą, o tai labai supykdė maltiečius.
„Nustok filmuoti!“, – rėkė viena iš Maltos komandos narių, o D. Dirkstys klausinėjo, kodėl reikėtų nustoti tai daryti.
Galiausiai „Team Noel Fight and Fitness“ ratu sustojo aplink komandos narį ir uždengė jį nuo kamerų.
Sportas.lt susisiekė su „Team Noel Fight and Fitness“ įkūrėju Noeliu Mercieca. Jis papasakojo, kas dėjosi ringe ir šalia jo.
„Kovotojas iš Lietuvos nokautavo mūsiškį. Kol mūsų kovotojas gulėjo be sąmonės, lietuvis liepė savo treneriui viską filmuoti. Buvo bandoma kišti telefoną prie pat sąmonės netekusio kovotojo veido. Tai – nepagarbus elgesys“, – sakė N. Mercieca.
N. Mercieca taip pat stebėjosi, ką D. Dirkstys veikė šiame čempionate: „Jis – ne mėgėjas, jis – profesionalas“.
