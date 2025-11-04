 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„M Basket“ gretas stiprina patyręs amerikietis Nealas

2025-11-04 17:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 17:34

Prie Mažeikių „M Basket" komandos jungiasi daug patirties aukščiausiose lygose sukaupęs 36-erių Nickolas Nealas.

N.Nealas atvyksta į Mažeikius

Prie Mažeikių „M Basket“ komandos jungiasi daug patirties aukščiausiose lygose sukaupęs 36-erių Nickolas Nealas.

0

180 cm ūgio veteranas komandoje pakeis išvykusį Cameroną Copelandą.

Įžaidėjas praėjusiame sezone rungtyniavo Egipte, o prieš tai – Kroatijoje, „Zabok“ komandoje.

2023–2024 m. sezone Kroatijoje atletas per 30,5 minutės vidutiniškai rinko po 15,6 taško, 2,7 atšokusio kamuolio, 5,9 rezultatyvaus perdavimo ir 14,5 efektyvumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo karjerą amerikietis pradėjo Italijoje „Serie C“ lygoje, o po to rungtyniavo aukščiausiose Sakartvelo, Lenkijos, Serbijos, Čekijos ir Portugalijos lygose.

2020-aisiais Nealas buvo išrinktas Kroatijos aukščiausios lygos naudingiausiu sezono žaidėju.

Aštuntoje turnyrinės lentelės vietoje Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) esantys mažeikiškiai savo sąskaitoje turi 4 pergales ir 4 nesėkmes.

