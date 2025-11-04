„M Basket“ gretas stiprina patyręs amerikietis Nealas

180 cm ūgio veteranas komandoje pakeis išvykusį Cameroną Copelandą.
Įžaidėjas praėjusiame sezone rungtyniavo Egipte, o prieš tai – Kroatijoje, „Zabok“ komandoje.
2023–2024 m. sezone Kroatijoje atletas per 30,5 minutės vidutiniškai rinko po 15,6 taško, 2,7 atšokusio kamuolio, 5,9 rezultatyvaus perdavimo ir 14,5 efektyvumo balo.
Savo karjerą amerikietis pradėjo Italijoje „Serie C“ lygoje, o po to rungtyniavo aukščiausiose Sakartvelo, Lenkijos, Serbijos, Čekijos ir Portugalijos lygose.
2020-aisiais Nealas buvo išrinktas Kroatijos aukščiausios lygos naudingiausiu sezono žaidėju.
Aštuntoje turnyrinės lentelės vietoje Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) esantys mažeikiškiai savo sąskaitoje turi 4 pergales ir 4 nesėkmes.
