 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

V.Spanoulis tęs darbus Graikijos rinktinėje

2025-11-04 11:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 11:24

Nacionalinei Graikijos rinktinei ir toliau vadovaus 43 metų specialistas Vassilis Spanoulis.

V.Spanoulis tęs darbus Graikijos rinktinėje (FIBA nuotr.)

Nacionalinei Graikijos rinktinei ir toliau vadovaus 43 metų specialistas Vassilis Spanoulis.

REKLAMA
0

Apie tai, kad praėjusiame Europos čempionate trečiąją vietą su šalies rinktine užėmęs strategas lieka savo pozicijoje, pranešė Graikijos krepšinio federacija.

Rinktinės treneriu jis tapo 2024 metais ir šiose pozicijoje pakeitė Dimitrį Itoudį.

Tuo pačiu V.Spanoulis dirba ir Eurolygoje, kur treniruoja Monako „AS Monaco“ komandą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų