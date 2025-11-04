V.Spanoulis tęs darbus Graikijos rinktinėje

Apie tai, kad praėjusiame Europos čempionate trečiąją vietą su šalies rinktine užėmęs strategas lieka savo pozicijoje, pranešė Graikijos krepšinio federacija.
Rinktinės treneriu jis tapo 2024 metais ir šiose pozicijoje pakeitė Dimitrį Itoudį.
Tuo pačiu V.Spanoulis dirba ir Eurolygoje, kur treniruoja Monako „AS Monaco“ komandą.
