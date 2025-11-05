„Chelsea“ ir „Qarabag“ UEFA Čempionų lygoje sužaidė lygiosiomis Azerbaidžane

Londono „Chelsea“ komanda netikėtai prarado taškus Azerbaidžane. Jie dvikovą su „Qarabag“ baigė lygiosiomis 2:2.
Nors dvikova prasidėjo „Chelsea“ jaunojo talento Estevao įvarčiu, šeimininkai dar pirmajame kėlinyje pakeitė situaciją. Leandro Andrade bei baudinį realizavęs Marko Jankovičius leido „Qarabag“ po pirmojo kėlinio pirmauti.
Po pertraukos geresnę progą turėjo „Qarabag“, bet vienintelis įvartis krito į jų vartus. Pasižymėjo Alejandro Garnacho.
Po 4 turų abi šios komandos turi po 7 taškus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!