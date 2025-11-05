 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ ir „Qarabag“ UEFA Čempionų lygoje sužaidė lygiosiomis Azerbaidžane

2025-11-05 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 21:43

UEFA Čempionų lygoje užfiksuotas netikėtumas.

Estevao | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygoje užfiksuotas netikėtumas.

0

Londono „Chelsea“ komanda netikėtai prarado taškus Azerbaidžane. Jie dvikovą su „Qarabag“ baigė lygiosiomis 2:2.

Nors dvikova prasidėjo „Chelsea“ jaunojo talento Estevao įvarčiu, šeimininkai dar pirmajame kėlinyje pakeitė situaciją. Leandro Andrade bei baudinį realizavęs Marko Jankovičius leido „Qarabag“ po pirmojo kėlinio pirmauti.

Po pertraukos geresnę progą turėjo „Qarabag“, bet vienintelis įvartis krito į jų vartus. Pasižymėjo Alejandro Garnacho.

Po 4 turų abi šios komandos turi po 7 taškus.

