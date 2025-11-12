 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vagystė Klaipėdoje: iš laiptinės pagrobtas pristatomas maistas

2025-11-12 08:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 08:07

Vienoje Klaipėdos laiptinėje vyriškis pagrobė pristatomą maistą.

„Wolt“ kurjeriai (asociatyvi nuotrauka). Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vienoje Klaipėdos laiptinėje vyriškis pagrobė pristatomą maistą.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas vėlų antradienio vakarą, apie 23.20 val., Šilutės plente.

Daugiabučio namo laiptinėje vyriškis, grasindamas vyrui (gim. 1991 m.), pagrobė pristatomą maistą. Nuostolis – 23 eurai. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. 

Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

