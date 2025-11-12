Vagystė Klaipėdoje: iš laiptinės pagrobtas pristatomas maistas

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas vėlų antradienio vakarą, apie 23.20 val., Šilutės plente.
Daugiabučio namo laiptinėje vyriškis, grasindamas vyrui (gim. 1991 m.), pagrobė pristatomą maistą. Nuostolis – 23 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
