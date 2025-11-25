 
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė legendinė dainininkė: išgarsėjo savo hitais

2025-11-25 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-25 07:45

Ornella Vanoni, mylima atlikėja, kurios dainininkės karjera tęsėsi septynis dešimtmečius ir kuri sukūrė tarptautinius hitus, tokius kaip „Senza Fine“ ir „L'appuntamento“, mirė.

Jai buvo 91-eri.

Reiškia užuojautą

Italų dainininkė, kurios karjera apėmė septynis dešimtmečius ir kuri buvo žinoma dėl hitų „Senza Fine“ ir „L'appuntamento“, mirė sulaukusi 91-erių, pranešė Mirror.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos premjerė Giorgia Meloni šeštadienį X tinkle išreiškė gilią užuojautą dėl Vanoni netekties, kurios „nepamainomas balsas“ paliko ryškų pėdsaką Italijos kultūroje.

„Italija neteko unikalios menininkės, palikusios mums nepakartojamą meninį palikimą“, – sakė Meloni.“

