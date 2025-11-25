Mirė legendinė dainininkė: išgarsėjo savo hitais

Jai buvo 91-eri.
Reiškia užuojautą
Italų dainininkė, kurios karjera apėmė septynis dešimtmečius ir kuri buvo žinoma dėl hitų „Senza Fine“ ir „L'appuntamento“, mirė sulaukusi 91-erių, pranešė Mirror.
Italijos premjerė Giorgia Meloni šeštadienį X tinkle išreiškė gilią užuojautą dėl Vanoni netekties, kurios „nepamainomas balsas“ paliko ryškų pėdsaką Italijos kultūroje.
„Italija neteko unikalios menininkės, palikusios mums nepakartojamą meninį palikimą“, – sakė Meloni.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!