Netikėta žinia: populiarus atlikėjas siunčiamas už grotų

53 metų Michel ketvirtadienį, lapkričio 20 d., Vašingtone vykusiame posėdyje U.S. apygardos teisėja Colleen Kollar-Kotelly skyrė 14 metų laisvės atėmimo bausmę, PEOPLE patvirtino reperio advokatas.
Kaip „Entertainment Weekly“ teigė Michel atstovė Erica Dumas, atlikėjas taip pat gaus trejų metų priežiūros laikotarpį, kai bausmė bus atlikta. Jis privalo į kalėjimą prisistatyti iki 2026 m. sausio 27 d.
Dideli kaltinimai
Nuosprendis paskelbtas praėjus daugiau nei dvejiems metams po to, kai jis buvo pripažintas kaltu dėl kaltinimų sąmokslu, esminių faktų nuslėpimu, melagingų įrašų darymu, bandymu paveikti liudininkus ir veikimu kaip neįregistruotas užsienio valstybės agentas. Šie kaltinimai susiję su tarptautiniu sąmokslu, kuriame figūruoja Malaizijos verslininkas Jho Low, teigia JAV Teisingumo departamentas.
Pasak kaltinamojo akto, 2012 m. Low į Michel sąskaitas pervedė 21,6 mln. JAV dolerių „tam, kad būtų galima nukreipti dideles pinigų sumas į Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampaniją“ –konkrečiai Baracko Obamos kampanijai. Iš šių pinigų Michel maždaug 865 tūkst. JAV dolerių sumokėjo įvairiems donorams, kad šie galėtų paaukoti Obamos kampanijai.
Jis taip pat buvo nuteistas už bandymą daryti įtaką Donaldo Trumpo administracijos pareigūnams, siekiant, kad būtų nutrauktas Malaizijos verslininko Jho Low tyrimas. Low tarptautiniu mastu ieškomas dėl įtariamo milijardų dolerių išgrobstymo iš Malaizijos valstybės fondo 1MDB, primena JAV Teisingumo departamentas.
2024 m. birželį Teisingumo departamentas ir Michel pasiekė susitarimą, kad reperis grąžins daugiau nei 100 mln. JAV dolerių, esą išgrobstytų iš Malaizijos valstybės investicinio fondo. Šie pinigai, kaip teigia BBC ir EW, buvo panaudoti ir kino filmų, tokių kaip „The Wolf of Wall Street“, finansavimui.
Michel teismo procese liudijo aktorius Leonardo DiCaprio ir buvęs JAV generalinis prokuroras Jeff Sessions. Prokurorai teigė, kad Michel „išdavė savo šalį dėl pinigų“, rašo ABC News ir „Billboard“. Jie pažymėjo, kad vidutinė bausmė už panašaus masto nusikaltimus yra apie 20 metų, todėl skirta bausmė „turėtų atspindėti jo nusikaltimų rimtumą“.
„Jo bausmė turi atspindėti nusikaltimų mastą ir gylį, jo abejingumą rizikai, kurią sukėlė šaliai, ir jo godumo dydį“, – rašė prokurorai, cituojami ABC News.
Prašė mažesnės bausmės
Vis dėlto Michel advokatai prašė skirti tik 36 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri, jų teigimu, būtų „teisinga bausmė šioje byloje“, rašo „Billboard“. Advokatas Peter Zeidenberg PEOPLE sakė: „Manome, kad nuosprendis nepagrįstas įrodymais, o bausmė yra visiškai neproporcinga tariamiems faktams, ypač lyginant su jo bendrininkais, kurie visi buvo tiesiogiai įsitraukę į tą pačią tariamą schemą.“
„Nėra jokio pateisinimo, kodėl Michel yra išskiriamas taip, nebent kaip bausmė už tai, kad pasirinko teismo procesą. Mes skųsime nuosprendį“, – pridūrė jis.
Atlikėjo atstovė taip pat komentavo verdiktą sakydama EW: „Pras visą savo karjerą laužė stereotipus ir kėlė kartelę aukščiau. Nors ši diena jam sudėtinga, tai nėra jo istorijos ar palikimo pabaiga. Jis labai dėkingas visiems, kurie jį palaiko ir tiki juo, ruošiantis tam, kas laukia.“
Michel išgarsėjo kaip Fugees narys. Ši grupė laikoma viena įtakingiausių 10-ojo dešimtmečio hiphopo grupių. Jų paskutinis albumas „The Score“, išleistas 1996 m., sulaukė septyniskart platininių RIAA sertifikatų.
