  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Išrinkta „Miss Universe 2025“: pamatykite, kas laimėjo

2025-11-21 18:00
2025-11-21 18:00

Miss Universe“ plačiai žinomas kaip grožio konkursų „Super Bowl“, kasmet pritraukiantis milijonus žiūrovų. Kiekvienos šalies delegatės atrenkamos vietiniuose konkursuose, kurių organizatoriai licencijuoja teises iš „Miss Universe Organization“.

Paaiškėjo, kas nugalėjo „Miss Universe“ 2025.

„Miss Universe“ 2025
Paskelbta nugalėtoja

Fatima Bosch iš Meksikos buvo paskelbta „Miss Universe 2025“ nugalėtoja. Tailando atstovė Praveenar Singh užėmė antrąją vietą, o į penketuką taip pat pateko Venezuelos Stephany Abasali, Filipinų Ahtisa Manalo ir Dramblio Kaulo Kranto Olivia Yacé, pranešė CNN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tailandas, šių metų renginio šeimininkas, turi gyvybingą ir pelningą grožio konkursų industriją bei vieną didžiausių gerbėjų bendruomenių Azijoje, greta Filipinų. Renginys subūrė dalyves iš 120 šalių. Nadeen Ayoub tapo pirmąja moterimi, atstovavusia Palestinos žmonėms konkurse, ir pateko į 30 pusfinalio dalyvių, kol buvo eliminuota.

Penktadienio finalą vedė amerikiečių komikas Steve Byrne, o atidarymo pasirodymą surengė Tailando dainininkas Jeff Satur. Po maudymosi kostiumėlių etapo 30 dalyvių buvo sumažinta iki 12, o po vakarinės suknelės turo – iki 5.

Finalistėms buvo užduoti klausimai, įskaitant tai, apie kokią pasaulinę problemą jos kalbėtų Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblejoje ir kaip jos naudotų „Miss Universe“ platformą įkvėpti jaunoms mergaitėms.

„Tikėkite savo autentiškumo galia“, – sakė Bosch. – „Jūsų svajonės yra svarbios, jūsų širdis yra svarbi. Niekada neleiskite niekam priversti jūsų abejoti savo verte.“

Konkursas vyko tris savaites – šalių atstovės keliavo po šalį, repetavo ir dalyvavo įvairiuose renginiuose.

 

 

