Joniškietės Linos rankų darbo papuošalams žmonės negaili šimtų: nepatikėsite, iš ko jie pagaminti

Naujienų portalui tv3.lt Lina sutiko papasakoti apie savo veiklos pradžią, gamybos procesus, atskleidė kainas, ir kodėl iš vyro trofėjų papuošalų negamina.
Nors pašnekovei menas ir estetika patiko nuo mažens, ji šiuo keliu nusprendė nesukti. Tik vėliau ji atrado save grįžtančią prie senos svajonės – įamžinti grožį meniškai.
„Man labai patinka serviruoti stalą, dekoruoti namus šventėms, pakuoti dovanas kitaip, kad jos būtų mielos, savitos. Kai mokiausi mokykloje, buvau lengvaatletė, patiko ir dailė. Meno mokyklos nelankiau, bet norėjau stoti į dailę. Mama sakė, kad iš menininko nieko gero nebus, todėl pasirinkau kūno kultūros akademiją, dirbau pedagoginį darbą, bet su menais nieko bendro neturėjau“, – pasakojo Lina.
Veiklą išbandė atsitiktinai
Jos istorija, susijusi su juvelyrika, prasidėjo 2022 metų pabaigoje. Tuo metu ji visai atsitiktinai prisilietė prie papuošalų gamybos.
„Išėjau iš valdiško darbo ir tiesiog ilsėjausi. Kad ir buvo mylimas darbas, nusprendžiau, kad reikia išeiti. Susidėliojau, kad noriu ramybės ir savo laiką planuoti pati. Kažkada mano vyras Mindaugas buvo padovanojęs sūnaus gimimo proga auskariukus iš tauriojo elnio dantų perliukų, su sidabro lašeliais. Vieną dieną pastebėjau, kad vienas rutuliukas atsiknojęs, klijai atkilę, ir jis galiausiai iškrito. Aš pradėjau jį tvarkyti, išsiardžiau, susitaisiau. Kitą dieną sakau Mindaugui: „Žinok, aš taip noriu gaminti papuošalus“, – prisiminė pašnekovė.
Nusprendusi, kad tokia veikla yra būtent tai, ką ji nori vystyti, moteris neilgai trukus žengė ir kitą svarbų žingsnį – įkūrė interneto parduotuvę beauty.lt.
„Taip ir pradėjau gaminti. Būdavo, grįžtu iš studijos ir sakau vyrui: „Man ta drilė rankose kaip teptukas“. Padeda jausti laisvumą. Labai labai patiko. 2023 metais įkūriau elektroninę parduotuvę, visus gaminius ten ir sukėliau. Norėjau netradicinių papuošalų: iš briedžio, elnio ragų, vilko ilties, dantų karolių. Norėjau tokių, kurie patiktų būtent man“, – sakė L. Balčiūnienė.
Ilgas gamybos procesas
Gaminti papuošalus kiti mokosi metų metus, tačiau Lina visko išmoko pati. Ji, kaip nedaugelis kitų, viską daro rankomis, nenaudodama staklių.
„Visko išmokau pati. Žiūrėjau tik „YouTube“, kaip gamina. Bet aš nenaudoju staklių, viską gaminu rankomis, todėl techniką susikūriau pati. Kiti rutuliukus poliruoja su staklėmis. Aš atsipjaunu rago gabaliuką, apsidailinu iki ovalumo arba apvalumo ir lyginu juos. Karoliams rutuliukai būna skirtingo dydžio, o, pavyzdžiui, auskariukus dailinu iki kiek įmanoma vienodo dydžio, bet vis tiek – iš akies“, – kalbėjo ji.
Rankų darbo gamyba – ilgas ir kruopštumo reikalaujantis procesas. Jis trunka ilgai, nes yra daug žingsnių, kuriuos privaloma atlikti norint išlaikyti kokybės standartus ir estetiką.
„Vien pasiruošimas karoliukų, saugant rankas, nes labai nago plokštelės kenčia, man trunka ilgai. Pasiruošiu apie tris per dieną. Aš juos dailinu, kad jie būtų idealūs. Pasiruošiu juos, impregnuoju, džiovinu, jei būna papilkėję – išplaunu ir tada vėl džiovinu. Procesas yra ilgas“, – teigė Lina.
Gamina iš natūralių medžiagų
Medžiagas savo kūrybai L. Balčiūnienė naudoja tik natūralias.
„Iš briedžio ragų gaminu apyrankes, auskarus, karolius. Iš tauriojo elnio dantų taip pat. Ypač įspūdingi gaunasi iš patelių dantų maži auskariukai. Buvau sendaikčių turguje nusipirkusi iš seno medžiotojo latvio vilko iltį. Dabar vėl ieškau vilko ilties – labai paklausa yra, bet sunku rasti“, – dalijosi auksarankė.
Nors pašnekovės vyras Mindaugas yra medžiotojas, jo trofėjų savo darbams Lina nenaudoja. Medžiagų moteris ieško prekyboje, gauna dovanų.
„Kiekvienas save gerbiantis medžiotojas savo trofėjus įprasmina ir įamžina garbingai. Nesu nei vieno vyro trofėjaus panaudojusi savo reikmėms. Medžiagas perku, taip pat per savo gimtadienį gavau įspūdingą kiekį ragų – sakiau, kad dovanokite man praktiškas dovanas“, – šyptelėjo ji.
Greitai surado auditoriją
Pasak Linos, pirkėjus patraukia papuošalų unikali išvaizda, tekstūra. Yra moterų, kurios jau tapo ištikimomis pirkėjomis.
„Yra kelios moterys, kurios sako esančios įsimylėjusios mano pirkinius, sako: „Žiūrim ir alpstam“. Joms patinka ta įdomi spalva, tekstūra“, – sakė L. Balčiūnienė.
Anot jos, rasti bendraminčių ilgai netruko. Žmonės jos papuošalus dažnai perka kaip dovanas ypatingomis progomis.
„Man surasti savo auditoriją nebuvo sunku. Mielai ir pati įsigyčiau savo gaminius, net jei ne aš juos gaminčiau. Greitai atrandi bendraminčių: medžiotojai, jų žmonos, žmonės, kurie ieško kažko unikalaus. Mano gaminius dovanoja jubiliejams, veža lauktuvėms ir į užsienį“, – kalbėjo moteris.
Norėdama pagaminti papuošalus pagal skirtingus žmonių norus, Lina su jais daug tariasi, derina detales.
„Aš visada paklausiu žmonių, ar tikrai dovana patiks, nes tai yra savotiškas gaminys. Su visais mielai bendraujame, aptariame detales – kiek mažinsime, kiek didinsime perliukus. Iš žmonių jaučiasi didelis nuoširdumas“, – džiaugėsi Lina.
Papuošalų kaina ir gamybos džiaugsmas
Tokie unikalūs gaminiai, reikalaujantys ypatingo kruopštumo, atitinkamai ir kainuoja, tačiau pašnekovė stengiasi kainą padaryti prieinamesnę.
„Kai skaičiuoju kainą pagal savo skaičiuoklę, aš net apvalinu į mažesnę pusę. Ypač karolių – net pabijau kartais tą realią kainą sakyti. Karoliai yra apie 300–470 eurų. Ir tai – aš mažinu, nes pagal darbą kaina gaunasi didelė“, – sakė ji.
Užsiimdama mėgstama veikla, Lina neslėpė džiaugsmo. Pasak jos, valandų, praleistų studijoje, ji neskaičiuoja.
„Aš iki šiol vyrui sakau, kad kai įeinu į studiją, kurią vadinu „Komforto zona“, kur taip mielai įsikūriau, su užuolaidėlėmis, sofute, taip mergaitiškai – tokia palaima. Galiu iki paryčių būti studijoje“, – šypsojosi L. Balčiūnienė.
