Joniškio rajone – gaisras: liepsnojo elektrinio motorolerio baterija

Kaip nurodo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 17.44 val. pranešta, kad Rudiškių seniūnijoje, Rudiškių kaime, Senojoje gatvėje, individualiame gyvenamajame name, kilo gaisras.
Atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad užsidegė kambaryje buvusi elektrinio motorolerio („čioperio“) baterija. Benešant bateriją, degimas persimetė į virtuvės ir miegamojo lubas bei sienas.
Gaisro metu apdegė miegamo lubos ir sienos, virtuvės lubos.
Ugniagesiai nuardė dalį šalia kamino esančios stogo konstrukcijos, pašalino spalius.
Dūmų detektoriaus name nebuvo.
