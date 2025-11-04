 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Joniškio rajone – gaisras: liepsnojo elektrinio motorolerio baterija

2025-11-04 10:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 10:09

Joniškio rajone pirmadienį užsiliepsnojus elektrinio motorolerio baterijai, kilo gaisras name.

Gaisrinė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Joniškio rajone pirmadienį užsiliepsnojus elektrinio motorolerio baterijai, kilo gaisras name.

0

Kaip nurodo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 17.44 val. pranešta, kad Rudiškių seniūnijoje, Rudiškių kaime, Senojoje gatvėje, individualiame gyvenamajame name, kilo gaisras.

Atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad užsidegė kambaryje buvusi elektrinio motorolerio („čioperio“) baterija. Benešant bateriją, degimas persimetė į virtuvės ir miegamojo lubas bei sienas. 

Gaisro metu apdegė miegamo lubos ir sienos, virtuvės lubos.

Ugniagesiai nuardė dalį šalia kamino esančios stogo konstrukcijos, pašalino spalius.

Dūmų detektoriaus name nebuvo.

