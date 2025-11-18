Iš Karolio Akulavičiaus ir Donato Balvočiaus – svarbi žinia

Naujieną paskelbė socialiniame tinkle Facebook.
Svarbi žinia
Vyrai pranešė, kad ateinančiuose koncertuose atsidaro keli papildomi sektoriai.
Facebook jie rašė:
„Mieli draugai, esame jums labai dėkingi ir negalime sulaukti pasimatyti su jumis!
O Klaipėdoje ir Šiauliuose atidarome naujus papildomus sektorius!
Susitiksime jau labai greitai, už laiką kartu!
GRUODŽIO 13 d. Šiaulių arena.
GRUODŽIO 20 d. Švyturio Klaipėdoje.
GRUODŽIO 26 d. Žalgirio arena Kaune.“
