TV3 naujienos > Žmonės

Iš Karolio Akulavičiaus ir Donato Balvočiaus – svarbi žinia

2025-11-18 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 17:00

Lietuviškos muzikos atstovai „Grupė 2 pasidalijo svarbia žinia savo gerbėjams.

„Grupė 2 Karolis ir Donatas“ (nuotr. BNS)
6

Lietuviškos muzikos atstovai „Grupė 2 pasidalijo svarbia žinia savo gerbėjams.

0

Naujieną paskelbė socialiniame tinkle Facebook.

„Grupė 2 Karolis ir Donatas“
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Grupė 2 Karolis ir Donatas“

Svarbi žinia

Vyrai pranešė, kad ateinančiuose koncertuose atsidaro keli papildomi sektoriai.

Facebook jie rašė:

„Mieli draugai, esame jums labai dėkingi ir negalime sulaukti pasimatyti su jumis!

O Klaipėdoje ir Šiauliuose atidarome naujus papildomus sektorius!

Susitiksime jau labai greitai, už laiką kartu!

GRUODŽIO 13 d. Šiaulių arena.

GRUODŽIO 20 d. Švyturio Klaipėdoje.

GRUODŽIO 26 d. Žalgirio arena Kaune.“

