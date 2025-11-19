Šokėjui Andriui Kandeliui – stulbinanti žinia

Apie tai buvo pranešta socialiniame tinkle Facebook.
Užėmė prizines vietas
Paaiškėjo, kad Singapūre vykusiame šokių čempionate Ditė užėmė prizines vietas. Taip pat puikiai pasirodė ir kiti šokių klubo šokėjai.
Facebook rašoma:
„PUIKIOS IR KARŠTOS NAUJIENOS KELIAUJA TIESIAI IŠ SINGAPŪRO!!!
Šiandiena vyko nuostabios varžybos: SINGAPORE OPEN DANCE CHAMPIONSHIP 2025
AK ŠOKIŲ AKADEMIJA KANDELA sveikina mūsų šokėjus su nuostabiais pasirodymais, pergalėmis ir laimėjimais iš šiandienos šokių varžybų.
JAUNIAI 2 grupėje (Standartas)
Ditė Kandelytė – 2 vieta
JAUNIAI 2 grupėje (Lotynai)
Ditė Kandelytė – pateko į pusfinalį ir užemė 7 vietą
JAUNUČIAI 2 grupėje (Lotynai)
Kira – 4 vieta
JAUNUČIAI 2 grupėje (Standartas)
Kira – 7 vieta
Linkime, kad Jūsų siekimai ir svajonės pildytųsi ir toliau!!!!“
Netrukus socialinius tinklus užplūdo ir šilti žmonių sveikinimai.
