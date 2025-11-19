 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Šokėjui Andriui Kandeliui – stulbinanti žinia

2025-11-19 19:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 19:32

Garsiam šokėjui Andriui Kandeliui – džiugios naujienos. Jo dukra Ditė Kandelytė puikiai pasirodė atvirų šokių 2025 metų čempionate.

Andriaus Kandelio asmeninis archyvas
24

Garsiam šokėjui Andriui Kandeliui – džiugios naujienos. Jo dukra Ditė Kandelytė puikiai pasirodė atvirų šokių 2025 metų čempionate.

REKLAMA
1

Apie tai buvo pranešta socialiniame tinkle Facebook.

Andriaus Kandelio asmeninis archyvas
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andriaus Kandelio asmeninis archyvas

Užėmė prizines vietas

Paaiškėjo, kad Singapūre vykusiame šokių čempionate Ditė užėmė prizines vietas. Taip pat puikiai pasirodė ir kiti šokių klubo šokėjai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Facebook rašoma:

„PUIKIOS IR KARŠTOS NAUJIENOS KELIAUJA TIESIAI IŠ SINGAPŪRO!!!

Šiandiena vyko nuostabios varžybos: SINGAPORE OPEN DANCE CHAMPIONSHIP 2025

AK ŠOKIŲ AKADEMIJA KANDELA sveikina mūsų šokėjus su nuostabiais pasirodymais, pergalėmis ir laimėjimais iš šiandienos šokių varžybų.

REKLAMA
REKLAMA

JAUNIAI 2 grupėje (Standartas)

Ditė Kandelytė – 2 vieta

JAUNIAI 2 grupėje (Lotynai)

Ditė Kandelytė – pateko į pusfinalį ir užemė 7 vietą

JAUNUČIAI 2 grupėje (Lotynai)

Kira – 4 vieta

JAUNUČIAI 2 grupėje (Standartas)

Kira – 7 vieta

Linkime, kad Jūsų siekimai ir svajonės pildytųsi ir toliau!!!!“

Netrukus socialinius tinklus užplūdo ir šilti žmonių sveikinimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų