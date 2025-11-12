 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Andrius Kandelis paviešino romantiškas akimirkas iš atostogų su Donalda: įraše – jausmingas gestas

2025-11-12 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 10:55

Šokėjas, šokių studijos „Kandela“ vadovas Andrius Kandelis su savo širdies drauge, plaukų stilisto Ąžuolo Misiukevičiaus mama Donalda, atostogas leidžia egzotiškame krašte – Singapūre.

Andrius Kandelis su Donalda (nuotr. facebook.com)

Šokėjas, šokių studijos „Kandela“ vadovas Andrius Kandelis su savo širdies drauge, plaukų stilisto Ąžuolo Misiukevičiaus mama Donalda, atostogas leidžia egzotiškame krašte – Singapūre.

1

Su savo sekėjais socialiniame tinkle Andrius dalijasi romantiškais kadrais, kuriuose jis su mylimąja.

Parodė atostogų kadrus

Prieš kelias dienas Andrius paviešino nuotrauką, kurioje mieste pozuoja prisiglaudęs prie Donaldos. Pora šioje fotografijoje puikiai susiderino aprangą – abu pasipuošė baltos spalvos šortais ir tamsios spalvos palaidinėmis.

Kitame įraše pora maudosi baseine – Donalda romantiškai apsikabinusi širdies draugą, o šis netrukus ją pabučiuoja.

 

