Sulaukus plaukų ekspertės Odetos kritikos Ąžuolas Misiukevičius rėžė atgal: „Šunys loja, o karavanas eina“

Naujienų portalui tv3.lt dėl susidariusios situacijos susisiekus su Ąžuolu Misiukevičiumi, vyras sutiko išdėstyti savo pusę.
„Nuoširdžiai suprantu, kodėl mano komentaras nepatinka, nes, būkime realistai, jis išryškina konkrečią problemą: visiško skaidrumo stoką ir veidmainystę bendraujant su savo auditorija.
Ši tendencija apsimesti, kad viskas, kuo dalijamasi yra visiškai „nuoširdu“ ir įsišaknijusi kasdieniame gyvenime, bandant paslėpti (mažąja raide) #reklama vaizdo įrašo ar istorijos krašte, kad būtų galima nuslėpti faktą, jog už tai gaunamas atlygis“, – sako Ąžuolas.
Prakalbęs apie paslėptą reklamą, Ąžuolas tęsia:
„Nesakau, kad reklama yra blogas dalykas. Priešingai, jei tai reklama, kam bandyti slėpti, jog už tai yra mokama. Manau, kad visiškai normalu, gauti pinigus už darbą ir tai yra sveikintina.
Aš pats esu vienas iš jų ir niekada neslėpiau, kad skiriu savo asmenines rekomendacijas nuo apmokamų partnerysčių. Tačiau, kaip plaukų meistras dirbu jau ilgus metus, taip pat manau, kad normalu ir būtina sąžiningai paminėti tai bendruomenei, kuri mus palaiko ir pasitiki, tai mažiausia, ką galime padaryti.
Mano žinutė buvo apie tai, jokiu būdu nepuoliau asmeniškai ir nebandžiau kurstyti ginčų. Mano sprendimas anonimiškai išsakyti savo nuomonę yra pasirinkimas, kaip ir visų kitų, tačiau anonimiškumas nėra gėdingas.
Tai tiesiog būdas išreikšti mintį nesukuriant bereikalingos dramos. Jei tą patį komentarą būtų pasakiusi „Birutė“, niekas nebūtų sureagavęs, bet tai pasakė žinomas žmogus Ąžuolas. Tai iš karto tampa proga paversti tai drama, kurstyti ginčus ir nesantaiką.
O jei kalbama apie mane, kodėl reikia įtraukti mano artimuosius? Kodėl viešinti mano ir mano artimo žmogaus nuotrauką, be jo sutikimo. Kuo dėta mano seksualinė orientcija (kas įkeliant nuotrauką buvo norėta pabrėžti) ir ši situacija?
Kitas dalykas, žmogus manęs asmeniškai nepažinodamas drįsta pateikti nepagrįstų įrodymų apie mano psichinę sveikatą. Asmuo neturi jokios teisės net aptarinėti ir viešai skleisti tokius vertinimus apie kitą asmenį. Aš išreiškiau savo nuomonę, kaip ir kiekvienas žmogus turi teisę tą daryti, nepasinaudodamas savo profesine padėtimi jai aptarti.
Asmeniškai aš žinau, jog tikrai nesu tobulas, bet visada būsiu už pagarbą savo auditorijai, nes tai yra apie mane.
Kai vagies kepurė dega, tai kaltinimai permetami kažkam kitam. Prisiminkim šunys loja, o karavanas eina. Reikia nepamiršti, kaip aš ir sakau, tik į priekį, Voveruškos!“.
Ąžuolas taip pat pasidalino įrodymais, kuriuose jis įžvelgia paslėptą reklamą, kuri, pasak Ąžuolo, yra slepiama nuo auditorijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!