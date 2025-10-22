Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Ąžuolui Misiukevičiui teko raustis šiukšlių konteineryje: priežastis – kurioziška

2025-10-22 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 19:40

Žinomas nuomonės formuotojas bei plaukų stilistas Ąžuolas Misiukevičius savo socialiniuose tinkluose dalinasi ne tik savo verslu, bet ir savo asmeniniu gyvenimu. Šį kartą Ąžuolas sekėjams papasakojo apie nutikimą kuomet piniginė atsidūrė konteineryje.

Žinomas nuomonės formuotojas bei plaukų stilistas Ąžuolas Misiukevičius savo socialiniuose tinkluose dalinasi ne tik savo verslu, bet ir savo asmeniniu gyvenimu. Šį kartą Ąžuolas sekėjams papasakojo apie nutikimą kuomet piniginė atsidūrė konteineryje.

1

Ąžuolas Misiukevičius savo socialiniuose tinkluose pasidalino istorija, jog piniginė atsidūrė šiukšlių konteineryje.

Šia istorija Ąžuolas sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Teko lysti į konteinerį

Ąžuolas Misiukevičius su sekėjais pasidalino jam nutikusia istorija, kuomet dėl netyčia išmestos piniginės teko pačiam lysti ir raustis konteineryje jos beieškant.

Vyras pasidalinęs istorija pasakojo:

„Neklauskite kaip ir kokiu būdu, bet aš išmečiau savo piniginę su visomis šiukšlėmis į konteinerį. Šiandien reikia man važiuoti, o piniginės aš nerandu.

Tada aš susivokiau, kad kai pirkau valgyti, aš savo tą piniginę įmečiau į maisto prekių maišą, na ir vėliau ją išmečiau, norėjau apsitvarkyti namus. Tai va, būna ir taip. Žioplumui nėra ribų.

Aš kaip ant savęs šiandien pykstu, aš nežinau kaip taip įmanoma, ta prasme. Ten kažko labai baisaus nėra, tik vairuotojo pažymėjimas ir visos banko kortelės. Sakau, dar tu taip sugebėk“.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Ąžuolu ir paklausus, ar pavyko rasti piniginę, vyras atskleidė istorijos pabaigą:

„Bandžiau ieškoti ir neradau tarp daug šiukšlių, tai užsiblokavau korteles ir pasigaminsiu naujas, tik gaila pinigų“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

