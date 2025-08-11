Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ąžuolas Misiukevičius – apie iššūkių kupinus metus ir svarbią kelionę: „Žadu nustebinti“

2025-08-11 09:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 09:20

Žinomam plaukui stilistui r nuomonės formuotojui Ąžuolui Misiukevičiui rugjūčio 11 d. – ypatinga. Šiandien jam sukanka 29-eri.

15

Naujienų portalui tv3.lt Ąžuolas Misiukevičius atvirai prakalbo apie gimimo dieną, ateities planus ir mylimąjį.

Ąžuolas Misiukevičius
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ąžuolas Misiukevičius

Gimimo diena ir ateities planai

Pradėdamas pokalbį apie gimimo dieną, Ąžuolas atskleidė, kaip ketina ją paminėti: „Galbūt gimtadienį šiemet švęsiu pajūryje. Neturiu griežtų tradicijų, bet viena taisyklė galioja kasmet: būti su tais, kurie šildo širdį. Paprasta – gera muzika, artimi žmonės, šypsenos, juokas ir, žinoma, gera šukuosena.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasiteiravus, kokie plaukų stilistui buvo prabėgę metai, vyras neslėpė: „Metai buvo kaip gero kirpimo procesas – pradžioje atrodo chaotiškai, viduryje pradedi matyti formą, o pabaigoje – rezultatas džiugina. Teko susidurti su daug asmeninių iššūkių – tiek profesinių, tiek dėl visuomenės požiūrio į tai, kas esu. Bet išmokau: jei kas bando palaužti, tiesiog dar labiau ištiesink pečius ir pasipurtyk – kaip po blogo oro. Vis tiek gyvenimas gražus.“

Nepaisant to, kad praėjusiais metais netrūko iššūkių, tačiau džiaugiasi, kad mylimasis visada buvo šalia, būtent jis priversdavo gimtadienio kaltininką plačiai šypsotis: „Jo prancūziškas akcentas net ir pačią blogiausią dieną paverčia komedija. O dar – kiekvienas mažas pasiekimas: nuo naujos grožio prekės idėjos iki kliento, kuris išeina iš salono su žvilgančiomis akimis. Tokios akimirkos verčia šypsotis ženkliai plačiau.“

Tęsdamas pokalbį apie gyvenimo sunkumus, Ąžuolas džiaugėsi, kad šeima visuomet jį palaiko. 

„Sunkumai mane moko – bet nelaikau jų per ilgai. Kai būna sunku, einu ten, kur esu be kaukių – pas šeimą, mes visi kartu stiprūs kaip vienas kumštis. Visuomet kreipiuosi į save – su šypsena, švelnia ironija ir sakau: „Ąžuolai, tu gi ne šiaip sau Ąžuolas! Atsistok, sužydėk, ir tik į priekį“, – pasakojo jis.

Pasiteiravus, kokie būtų gimtadienio kaltininko ateities planai, vyras apie juos kalba su šypsena veide: „Turiu ne tik svajonių, bet ir labai konkrečių tikslų – esu numatęs ir toliau plėsti savo grožio produktų liniją. Taip pat greitu metu yra jau suplanuota kelionė į užsienį, kur plėsiu žinias naujausių ilgalaikių procedūrų plaukams srityje. Žadu nustebinti savo voveruškas su išskirtiniais pasiūlymais!“

Baigdamas pokalbį apie gimimo dieną, Ą. Misiukevičius atskleidė, ko sau palinkėtų: „Palinkėčiau sau neprarasti širdies lengvumo. Likti savimi – visur ir visada, net jei pasaulis sako, kad „reikia kitaip“. Būti atviru, drąsiu, bet kartu ir jautriu – nes būtent tai daro mane tuo, kuo esu. Ir dar – daugiau poilsio, mažiau planų… Bet žinau save, tai turbūt bus atvirkščiai.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

2025-08-11 09:29
Kodėl kiekvieną dieną apie juos rašote ,ar dar mažai jaunimui žalos pridarėte su savo laisvėm ir meilėm. Kas moka už šiuos straipsnius ir kam tai naudinga?.
Atsakyti
Tv3 pedalu veislynas
Tv3 pedalu veislynas
2025-08-11 09:27
Kam tuos raupsuotus rodot. Visuomenes atstumtieji. Vilniaus pazibos, lietuvos geda
Atsakyti
Pydaram
Pydaram
2025-08-11 09:37
Naudinga
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
