Ąžuolas Misiukevičius – apie iššūkių kupinus metus ir svarbią kelionę: „Žadu nustebinti“

Naujienų portalui tv3.lt Ąžuolas Misiukevičius atvirai prakalbo apie gimimo dieną, ateities planus ir mylimąjį.
Gimimo diena ir ateities planai
Pradėdamas pokalbį apie gimimo dieną, Ąžuolas atskleidė, kaip ketina ją paminėti: „Galbūt gimtadienį šiemet švęsiu pajūryje. Neturiu griežtų tradicijų, bet viena taisyklė galioja kasmet: būti su tais, kurie šildo širdį. Paprasta – gera muzika, artimi žmonės, šypsenos, juokas ir, žinoma, gera šukuosena.“
Pasiteiravus, kokie plaukų stilistui buvo prabėgę metai, vyras neslėpė: „Metai buvo kaip gero kirpimo procesas – pradžioje atrodo chaotiškai, viduryje pradedi matyti formą, o pabaigoje – rezultatas džiugina. Teko susidurti su daug asmeninių iššūkių – tiek profesinių, tiek dėl visuomenės požiūrio į tai, kas esu. Bet išmokau: jei kas bando palaužti, tiesiog dar labiau ištiesink pečius ir pasipurtyk – kaip po blogo oro. Vis tiek gyvenimas gražus.“
Nepaisant to, kad praėjusiais metais netrūko iššūkių, tačiau džiaugiasi, kad mylimasis visada buvo šalia, būtent jis priversdavo gimtadienio kaltininką plačiai šypsotis: „Jo prancūziškas akcentas net ir pačią blogiausią dieną paverčia komedija. O dar – kiekvienas mažas pasiekimas: nuo naujos grožio prekės idėjos iki kliento, kuris išeina iš salono su žvilgančiomis akimis. Tokios akimirkos verčia šypsotis ženkliai plačiau.“
Tęsdamas pokalbį apie gyvenimo sunkumus, Ąžuolas džiaugėsi, kad šeima visuomet jį palaiko.
„Sunkumai mane moko – bet nelaikau jų per ilgai. Kai būna sunku, einu ten, kur esu be kaukių – pas šeimą, mes visi kartu stiprūs kaip vienas kumštis. Visuomet kreipiuosi į save – su šypsena, švelnia ironija ir sakau: „Ąžuolai, tu gi ne šiaip sau Ąžuolas! Atsistok, sužydėk, ir tik į priekį“, – pasakojo jis.
Pasiteiravus, kokie būtų gimtadienio kaltininko ateities planai, vyras apie juos kalba su šypsena veide: „Turiu ne tik svajonių, bet ir labai konkrečių tikslų – esu numatęs ir toliau plėsti savo grožio produktų liniją. Taip pat greitu metu yra jau suplanuota kelionė į užsienį, kur plėsiu žinias naujausių ilgalaikių procedūrų plaukams srityje. Žadu nustebinti savo voveruškas su išskirtiniais pasiūlymais!“
Baigdamas pokalbį apie gimimo dieną, Ą. Misiukevičius atskleidė, ko sau palinkėtų: „Palinkėčiau sau neprarasti širdies lengvumo. Likti savimi – visur ir visada, net jei pasaulis sako, kad „reikia kitaip“. Būti atviru, drąsiu, bet kartu ir jautriu – nes būtent tai daro mane tuo, kuo esu. Ir dar – daugiau poilsio, mažiau planų… Bet žinau save, tai turbūt bus atvirkščiai.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!