Po Ąžuolo Misiukevičiaus kadru su mylimuoju – jautrus mamos komentaras: sujaudino ne vieną

Socialiniame tinkle „Facebook“ Ą. Misiukevičius paviešino nuotrauką, kurioje jis matyti Vilniaus centre įsiamžinęs su mylimuoju Jeanu.

„Tik į priekį“, – savo frazę prie kadro parašė jis.

Ąžuolas Misiukevičius su artimaisiais (4 nuotr.) Ąžuolas Misiukevičius su mama (nuotr. asm. archyvo) Ąžuolas Misiukevičius su mylimuoju (nuotr. asm. archyvo) Ąžuolas Misiukevičius su mylimuoju (nuotr. asm. archyvo) Ąžuolas Misiukevičius su mylimuoju (nuotr. asm. archyvo)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ąžuolas Misiukevičius su artimaisiais

Mamos žodžiai sujaudino šimtus

Žavus judviejų kadras sulaukė itin daug reakcijų, tūkstančiai gerbėjų paspaudė „patinka“. Po įrašu pasipylė ir šimtai įvairiausių komentarų.

Į šį sūnaus ir jo mylimojo kadrą sureagavo ir mama D. Simonovienė. Po nuotrauka moteris paliko itin šiltus žodžius, kuriuose išreiškė savo begalinį palaikymą sūnui ir jo širdies draugui.

„Laikykitės kartu, vienas už kitą. Nes kiekvienas žmogus nusipelno gyventi be baimės. Mylėti be slėpimosi. Būti savimi – be atsiprašymo!!!

Mūsų šeima renkasi stovėti už savo vaiką. Už jo laimę. Ir mes stovėsime visada. Ąžuolo mama“, – jautriai komentavo D. Simonovienė.

Donaldos komentaras sulaukė šimtų „patiktukų“, padėką už palaikymą išreiškė ir Ą. Misiukevičius: „Mamyt, tu esi kažkas nuostabaus.“

Primename, kad naujienų portalui tv3.lt Ąžuolas yra pasakojęs apie judviejų su prancūzu meilės istoriją. Kaip teigė jis, juodu susipažino Paryžiuje.

„Mūsų netikėta pažintis įvyko Paryžiuje, kavinukėje. Vykau susitikti su savo drauge, aplankyti nuostabų miestą ir visiškai negalvojau, kad taip galėtu nutikti ir sutiksiu savo žmogų. Gyvenimas matyt ir yra tuo įdomus.

Kartais savęs paklausiu: „ar galėjai pagalvoti, jog kažkuriame pasaulio kampe galbūt laukia tavęs žmogus, su kurio gali puoselėti santykius?“, – apie draugystės pradžią naujienų portalui tv3.lt pasakojo Ąžuolas.

Ąžuolas džiaugiasi, kad surado žmogų, iš kurio gali pasisemti ne tik naujų tradicijų, bet ir kartu augti bei tobulėti.

„Mūsų santykiuose pagrindinis skirtumas ne kultūra, o pačios asmenybės. Esame skirtingi, bet tuo pat metu ir panašūs. Vienas kitą papildome. Kai įsileidi žmogų į savo gyvenimą manau, kad gali kažko iš jo pasimokyti, papildyti save ir kartu augti“, – teigė plaukų stilistas.