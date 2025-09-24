Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Žaibiškai internete dėl šukuosenos išpopuliarėjęs vyras tapo žvaigžde: atskleidė plaukų kirpimo kainą

2025-09-24 19:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 19:59

Ibiza Final Boss“ pravarde per atostogas Ibizoje išgarsėjęs Jackas Kay pripažino, kad jo šukuosenos palaikymas reikalauja nemažai pastangų ir pinigų. 26-erių interneto žvaigždė pasakojo, jog dabar pas kirpėją tenka lankytis net tris kartus per savaitę.

Ibiza Final Boss (Nuotr. socialinių tinklų)

Ibiza Final Boss" pravarde per atostogas Ibizoje išgarsėjęs Jackas Kay pripažino, kad jo šukuosenos palaikymas reikalauja nemažai pastangų ir pinigų. 26-erių interneto žvaigždė pasakojo, jog dabar pas kirpėją tenka lankytis net tris kartus per savaitę.

Vyras išgarsėjo šią vasarą, kai vos aštuonių sekundžių jo šokio vaizdo įrašas Ibizoje tapo it virusas. Milijonai žmonių susidomėjo jo išskirtine išvaizda – dubenėlio formos šukuosena, ryškiai apibrėžta barzda, akiniais nuo saulės, grandinėle ir raumeninga figūra, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujame „Channel 4“ dokumentiniame filme The Ibiza Final Boss: UNTOLD Jackas atvirai papasakojo apie šlovę, kuri užklupo per naktį, ir apie tai, kaip stengiasi užsitikrinti ilgalaikę karjerą.

@bounceandbassofficial Finally found the Ibiza final boss 😂 TRACK ID🎶 Danny Ores, mavzy grx - N.W.E.S. 🎥by @Zero Six West Ibiza #CapCut #techtok #technomusic #technotok #ravetok #techno #ibiza ♬ N.W.E.S. - Danny Ores & mavzy grx

„Manau, žmones patraukė ne tik įvaizdis, bet ir aura. Niekas iki tol nematė tokio vaizdo – išeinu į šokių aikštelę su akiniais, plaukais, barzda, tatuiruotėmis, raumenimis... Ir visi galvoja: Kas jis toks“, – sakė Jackas.

Atskleidė kirpimo kainą

Jis pasakojo, kad anksčiau kirpdavosi du kartus per savaitę, bet po išgarsėjimo – tris. „Prieš trejus–ketverius metus turėjau ilgus, atgal sušukuotus plaukus, bet pabodo. Dabar darau vadinamąją Scouse šukuoseną. Svarbiausia, kad būtų tvarkinga. Dabar per savaitę išleidžiu apie 80 dolerių kirpimui“, – pasakojo vyras.

Jackas taip pat atskleidė turintis mažą dukrą, kuriai nori užtikrinti gerą ateitį:

„Užaugau neturėdamas nieko. Mano tikslas – kad dukra galėtų turėti viską, ko tik panorės.“

Pasak jo, internetinė šlovė jam jau atnešė šimtus tūkstančių dolerių pajamų:

„Pasaulis padarė mane garsų – esu išrinktasis. Kilau iš tarybinio tipo daugiabučių rajono, kur žmonėms, tokiems kaip aš, retai pasiseka. Dabar gyvenu tarsi sapne.“

