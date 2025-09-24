Žaibiškai internete dėl šukuosenos išpopuliarėjęs vyras tapo žvaigžde: atskleidė plaukų kirpimo kainą

Vyras išgarsėjo šią vasarą, kai vos aštuonių sekundžių jo šokio vaizdo įrašas Ibizoje tapo it virusas. Milijonai žmonių susidomėjo jo išskirtine išvaizda – dubenėlio formos šukuosena, ryškiai apibrėžta barzda, akiniais nuo saulės, grandinėle ir raumeninga figūra, rašo mirror.co.uk.
Naujame „Channel 4“ dokumentiniame filme The Ibiza Final Boss: UNTOLD Jackas atvirai papasakojo apie šlovę, kuri užklupo per naktį, ir apie tai, kaip stengiasi užsitikrinti ilgalaikę karjerą.
@bounceandbassofficial Finally found the Ibiza final boss 😂 TRACK ID🎶 Danny Ores, mavzy grx - N.W.E.S. 🎥by @Zero Six West Ibiza #CapCut #techtok #technomusic #technotok #ravetok #techno #ibiza ♬ N.W.E.S. - Danny Ores & mavzy grx
„Manau, žmones patraukė ne tik įvaizdis, bet ir aura. Niekas iki tol nematė tokio vaizdo – išeinu į šokių aikštelę su akiniais, plaukais, barzda, tatuiruotėmis, raumenimis... Ir visi galvoja: Kas jis toks“, – sakė Jackas.
Atskleidė kirpimo kainą
Jis pasakojo, kad anksčiau kirpdavosi du kartus per savaitę, bet po išgarsėjimo – tris. „Prieš trejus–ketverius metus turėjau ilgus, atgal sušukuotus plaukus, bet pabodo. Dabar darau vadinamąją Scouse šukuoseną. Svarbiausia, kad būtų tvarkinga. Dabar per savaitę išleidžiu apie 80 dolerių kirpimui“, – pasakojo vyras.
Jackas taip pat atskleidė turintis mažą dukrą, kuriai nori užtikrinti gerą ateitį:
„Užaugau neturėdamas nieko. Mano tikslas – kad dukra galėtų turėti viską, ko tik panorės.“
Pasak jo, internetinė šlovė jam jau atnešė šimtus tūkstančių dolerių pajamų:
„Pasaulis padarė mane garsų – esu išrinktasis. Kilau iš tarybinio tipo daugiabučių rajono, kur žmonėms, tokiems kaip aš, retai pasiseka. Dabar gyvenu tarsi sapne.“
