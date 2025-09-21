Vyras patyrė klinikinę mirtį: papasakojo, ką pamatė „kitame pasaulyje“

Pagal „YouGov“ atliktą tyrimą, trečdalis britų tiki pomirtiniu gyvenimu, o keturi iš dešimties – ne. Nepaisant šių skaičių, daugelis žmonių dalijasi savo patirtimis apie tai, kas nutinka po mirties. Tarp jų ir Ray Catania, kuris buvo vos 20-ies, kai užsidegė jo tėvų namai, rašo ladbible.com.
Dujų nuotėkis užpildė patalpas ir sukėlė gaisrą, iš kurio jam pavyko išsigelbėti. Nors vėliau Ray visiškai pasveiko, pakeliui į ligoninę jis buvo kelis kartus miręs, kol medikai kovojo dėl jo gyvybės. Šiandien jis pasakoja savo istoriją apie tai, kaip „mirė ir sugrįžo į gyvenimą“.
„Visą naktį dujos kilo į mano kambarį, o aš jas įkvėpinėjau,“ – „Metro“ pasakojo Ray. „Staiga pasirodė didelis ugnies rutulys, siena užsidegė. Mano tėvas ją užgesino gesintuvu.
Aš visai negalėjau pajudinti kojų – jos buvo paralyžiuotos. Negalėjau pakelti galvos nuo pagalvės, negalėjau nei šaukti, nei kalbėti.“ Pasistūmęs viena ranka ir iškritęs iš lovos, Ray suprato, kad skausmo nejaučia.
„Aš nieko nejaučiau, nes jau nebebuvau tame kūne,“ – tęsė jis. „Buvau viršuje, kambario kampe, žiūrėjau į save iš šalies. Mačiau savo negyvą kūną.
Kambarys buvo tobulas kvadratas. Spalvos – neįtikėtinai ryškios ir sodrios, viskas atrodė gyviau, lyg iš seno televizoriaus pereitum prie aukštos raiškos. Net galėčiau tiksliai pasakyti, kokį sportinį kostiumą vilkėjau.
Ir buvau permirkęs, nes pirmas dalykas, kuris įvyksta mirštant – žmogus apsisišlapina.“
Atskleidė – ką teko išvysti
Ray paaiškino, kad kambario kampe jis matė kūgio formos baltą šviesą, kuri, anot jo, buvo „viskas“.
„Tai buvo meilė, ramybė, be skausmo, džiaugsmas, praregėjimas. Tai nebuvo atskira nuo manęs – aš buvau jos dalis,“ – prisimena jis.
„Nieko gyvenime nesu jautęs tokio gero, – priduria Ray. – Nemanau, kad kada nors vėl ką nors tokio patirsiu, nebent grįšiu į tą šviesą.“
Ray pasakojo, kad artėjo prie šviesos, tačiau jį nutraukė į kambarį įsiveržęs tėvas, kuris pakėlė jo kūną nuo grindų. Kitą akimirką Ray jau buvo apačioje, svetainėje, kur medikai gaivino jo gyvybę.
Šis gaisras nebuvo paskutinė neįprasta Ray patirtis, susijusi su pomirtiniu gyvenimu. Po kelerių metų, dirbdamas Niujorke, jis išvengė šaudynių, nes, kaip pats sako, jam buvo „parodytas kelias į saugumą“.
Po apsilankymo pas mediumę, Ray išmoko metafizinio konsultavimo meno, o vėliau parašė knygą apie savo patirtis – „The Atheist and the Afterlife – an Autobiography: A True Story of Inspiration, Transformation, and the Pursuit of Enlightenment“ („Ateistas ir pomirtinis gyvenimas – autobiografija: tikra įkvėpimo, transformacijos ir praregėjimo istorija“).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!