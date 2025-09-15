Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įdėmiau į avarijos vietą įsižiūrėję specialistai nustėro: išvydo šmėklą

Internete kilo ažiotažas dėl 1984 m. padarytos avarijos vietos nuotraukos, kuri ilgą laiką laikyta „klykiančio vaiduoklio“ įrodymu. Nuotrauka jau seniai šiurpina internautus, tačiau pastaruoju metu „Reddit“ bendruomenė atrado naują detalę, kuri, jų nuomone, viską pakeičia.

Įdėmiau į avarijos vietą įsižiūrėję specialistai nustėro: išvydo šmėklą (nuotr. 123rf.com)

Internete kilo ažiotažas dėl 1984 m. padarytos avarijos vietos nuotraukos, kuri ilgą laiką laikyta „klykiančio vaiduoklio“ įrodymu. Nuotrauka jau seniai šiurpina internautus, tačiau pastaruoju metu „Reddit“ bendruomenė atrado naują detalę, kuri, jų nuomone, viską pakeičia.

Ši istorija ne tik primena tragišką įvykį, bet ir įtraukia į paslaptingą pasaulį, kuriame kai kurie tiki pomirtiniu gyvenimu ir net ryšiu tarp žmogaus ir jo augintinio, rašoma ladbible.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tragiška avarija

1984 m. gruodžio 27 d. 16-metis Johnas Boulware'as su trimis draugais važiavo automobiliu į Princo koncertą. Tačiau vairuotojas, galimai dėl tvyrojusio rūko, prarado kontrolę ir rėžėsi į medį.

Johnas buvo vienintelis, kuris žuvo, o kiti trys jaunuoliai išgyveno.

Kai policija atvyko į įvykio vietą, buvo padaryta keletas nuotraukų renkant įrodymus. Kai kuriose jų matyti anomalijos, kurių niekas negalėjo paaiškinti.

Klykiančio vaiduoklio veidas

„Aš tikrai esu cinikas, bet nėra abejonių, kad nuotraukoje matyti kažkas, kas atrodo kaip ore kybanti galva arba „klykanti siela“ jauno Johno, praėjus kelioms akimirkoms po jo mirties“, – pasakojo internautai ir tyrėjai.

Pareigūnas Brownas Coyle'as, kuris nufotografavo šias nuotraukas, laidoje „Casefiles Unknown“ sakė:

„Ant automobilio šono, priešais vairuotojo duris, maždaug ten, kur sėdėtų priekinės sėdynės keleivis, buvo aiškiai matomas veido atvaizdas. Jis atrodė kenčiantis… rėkiantis, turėjo išskirtinius plaukus ir aiškų profilį.

Nors kai kurias smulkias detales pavyko paaiškinti, visi, kurie jas matė, pripažino – negali paaiškinti visko, kas vyksta toje nuotraukoje. Aš neturiu jokio paaiškinimo ir ekspertai taip pat negalėjo man jo pateikti.“

Nauja šiurpinanti detalė

Pastaruoju metu internete pastebėta dar viena intriguojanti detalė – permatomas šuns, rudos spalvos labradoro, siluetas. Šuo buvo Johno šeimos augintinis ir mirė prieš avariją.

Kai kurie ekstrasensai tvirtina, kad šuo galėjo lydėti savo šeimininką į pomirtinį gyvenimą, kartu su kitais dvasios vedliais.

Garsus ekstrasensas Mattas Fraseris komentavo „Daily Mail“: „Per tiek metų mačiau daug nuotraukų, kuriose užfiksuoti paranormalūs reiškiniai, bet ši nuotrauka yra tikrai gili.

Ši nuotrauka buvo padaryta praėjus kelioms akimirkoms po tragiškos avarijos ir iš karto į akis krenta vaiduokliškas veidas, kuris atrodo kaip rėkiantis vyras, kylantis virš nuolaužų. Kai žiūriu į tai, matau sielą pereinamojoje būsenoje.“

Internautų reakcija

Skeptikai mano, kad anomalijas galima paaiškinti techniniais fotografijos trūkumais ar šviesos žaismu.

Tačiau daugelis internautų tvirtina, kad nuotrauka iš tiesų gali būti įrodymas apie pomirtinį gyvenimą ir net ryšį tarp žmogaus ir jo mylimo augintinio.

„Jei dar nematėte šios nuotraukos, ją tikrai verta apžiūrėti – ji verčia susimąstyti apie gyvenimą, mirtį ir tai, kas gali būti po jos“, – rašo komentatoriai.

