Vairuotojas susidūrė su stirna – to, kas įvyko po to, nesitikėjo niekas: pareigūnai įspėja

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Pareigūnus pasitiko eismo įvykio dalyvis, kuris informavo, kad šioje vietoje įvyko ne viena, o dvi avarijos. Abiejose eismo juostos pusėse daugybė automobilio detalių – buvo nedelsiant iškviestas tyrėjų ekipažas.
„Aš važiavau, partrenkiau stirną. Paskambinau policijai, užregistravo. Paskambino tyrėja, kol su ja kalbėjau, žiūriu, atvažiuoja BMW. Pagal garsą sprendžiu, kad važiavo greitai. Atsisuku, pasižiūriu, atsitrenkė pirmą kartą į atitvarą, atšoko, sukosi gal kokius penkis kartus, dar trenkėsi į bordiūrą ir paskui sustojo“, – įvykį nupasakojo su stirna susidūręs vairuotojas.
Rimtesnių sužalojimų išvengė
Po susidūrimo su laukiniu gyvūnu vyras teigė sustojęs kelkraštyje, pastatė įspėjamąjį ženklą ir įsijungė avarinius žibintus. Iš paskos važiavusio BMW automobilio vairuotoja galimai per vėlai pastebėjo stovinčią mašiną, metėsi į šoną ir rėžėsi į atitvarus.
Laimė, rimtų sužalojimų žmonės išvengė. Pareigūnai įspėja: rudenį, kai dienos trumpėja, vairuotojai privalo būti atidesni kelyje. Migruojantys laukiniai gyvūnai gali iššokti į kelią bet kuriuo momentu. Kai pradeda anksčiau temti – juos pastebėti darosi vis sudėtingiau.
Abu vairuotojai visiškai blaivūs, BMW vairuotoja pristatyta į ligoninę, kad būtų atlikti išsamesni tyrimai. O numuštos stirnos gyvybė užgeso čia pat, ant kelio.
