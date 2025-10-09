Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vos 31-erių garsus influenceris mirė po plastinės operacijos: šeima sukrėsta

2025-10-09
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 19:20

Brazilijos mados nuomonės formuotojas Adairas Mendesas Dutra Junioras, geriau žinomas kaip Junior Dutra, mirė spalio 3 d. Vyrui buvo 31 metai.

lašelinė (Nuotr. SCANPIX)

Brazilijos mados nuomonės formuotojas Adairas Mendesas Dutra Junioras, geriau žinomas kaip Junior Dutra, mirė spalio 3 d. Vyrui buvo 31 metai.

0

Vyras anksčiau viešai skundėsi sunkiomis komplikacijomis po grožio operacijos, vadinamos „lapės akimis“. Ši procedūra skirta pakelti ir pailginti išorinius akių kampučius, siekiant egzotiškos, katės žvilgsnį primenančios išvaizdos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Operacija buvo atlikta beveik prieš pusmetį

Pasak pranešimų, operaciją kovo mėnesį atliko garsus plastikos chirurgas Fernandas Garbis. Interviu Brazilijos naujienų tinklui Feed TV Junioras pasakojo, kad po procedūros jam išsivystė rimta veido infekcija – atsirado tinimas, mėlynės ir dusulys.

Jo draugas Geanas Souza žurnalui Quem sakė, kad spalio 3 d. Junioras pasijuto itin blogai, pradėjo dusti ir buvo skubiai nugabentas į artimiausios valstybinės ligoninės priėmimo skyrių, kur jam nebegalėjo padėti.

Brazilijos naujienų portalas Portal Leo Dias skelbia, kad prieš mirtį Junioras buvo pateikęs ieškinį chirurgui Garbiui, kaltindamas jį neteisėta medicinos praktika, sukčiavimu ir sunkiu kūno sužalojimu. Jis taip pat buvo inicijavęs oficialų tyrimą dėl gydytojo veiklos.

Tuo metu gydytojo advokatas socialiniame tinkle „Instagram“ išplatino pareiškimą, kuriame paneigė bet kokį Garbio ryšį su influencerių mirtimi:

„Priešingos žinios sklinda iš žmonių, trokštančių trumpalaikės šlovės“.

Advokatas pridūrė, kad „bus imtasi visų teisinių veiksmų tiek civiline, tiek baudžiamąja tvarka prieš asmenis, kurie platina įžeidimus ir šmeižtą, kad jie atsakytų pagal įstatymus už padarytą žalą gydytojui Fernando Garbi“.

