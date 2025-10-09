Vos 31-erių garsus influenceris mirė po plastinės operacijos: šeima sukrėsta

Vyras anksčiau viešai skundėsi sunkiomis komplikacijomis po grožio operacijos, vadinamos „lapės akimis“. Ši procedūra skirta pakelti ir pailginti išorinius akių kampučius, siekiant egzotiškos, katės žvilgsnį primenančios išvaizdos.
Operacija buvo atlikta beveik prieš pusmetį
Pasak pranešimų, operaciją kovo mėnesį atliko garsus plastikos chirurgas Fernandas Garbis. Interviu Brazilijos naujienų tinklui Feed TV Junioras pasakojo, kad po procedūros jam išsivystė rimta veido infekcija – atsirado tinimas, mėlynės ir dusulys.
#Brazilian fashion influencer #AdairMendesDutraJunior, popularly known as #JuniorDutra, died on October 3 after experiencing severe complications from "fox eyes" surgery, People magazine reported. The cosmetic procedure is designed to lift and elongate the outer corners of the… pic.twitter.com/TNI39QUNSWREKLAMA— News9 (@News9Tweets) October 9, 2025
Jo draugas Geanas Souza žurnalui Quem sakė, kad spalio 3 d. Junioras pasijuto itin blogai, pradėjo dusti ir buvo skubiai nugabentas į artimiausios valstybinės ligoninės priėmimo skyrių, kur jam nebegalėjo padėti.
Brazilijos naujienų portalas Portal Leo Dias skelbia, kad prieš mirtį Junioras buvo pateikęs ieškinį chirurgui Garbiui, kaltindamas jį neteisėta medicinos praktika, sukčiavimu ir sunkiu kūno sužalojimu. Jis taip pat buvo inicijavęs oficialų tyrimą dėl gydytojo veiklos.
Tuo metu gydytojo advokatas socialiniame tinkle „Instagram“ išplatino pareiškimą, kuriame paneigė bet kokį Garbio ryšį su influencerių mirtimi:
„Priešingos žinios sklinda iš žmonių, trokštančių trumpalaikės šlovės“.
Advokatas pridūrė, kad „bus imtasi visų teisinių veiksmų tiek civiline, tiek baudžiamąja tvarka prieš asmenis, kurie platina įžeidimus ir šmeižtą, kad jie atsakytų pagal įstatymus už padarytą žalą gydytojui Fernando Garbi“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!