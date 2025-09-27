Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Išsiskyręs su žmona Artur Lebedenko ryžosi jautriam sprendimui: „Turbūt tai pripratimas“

2025-09-27 07:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 07:09

Laidų kūrėjo ir vedėjo, tekstų autoriaus, sporto ir mitybos specialisto, verslininko Artur Lebedenko namuose kalytė Roksi atsirado tuomet, kai vyras išgyveno vieną emociškai sunkiausių gyvenimo etapų – skyrybas su žmona.

„Gyvūnų pasaulis“ Artur Lebedenko Swan ir Roksi

Laidų kūrėjo ir vedėjo, tekstų autoriaus, sporto ir mitybos specialisto, verslininko Artur Lebedenko namuose kalytė Roksi atsirado tuomet, kai vyras išgyveno vieną emociškai sunkiausių gyvenimo etapų – skyrybas su žmona.

2

„Gal čia buvo ir poskyrybinis toks etapas, kai daug metų gyveni poroje, yra šuo, po to ir šuo, ir skyrybos – lieki vienas. Kurį laiką galbūt ir nereikėjo, bet tiesiog visą gyvenimą buvo šuo aplinkui: ir jaunystėje, kol augau ir po to santykiuose šuo buvo.

Turbūt yra pripratimas, kad tu turi visą laiką šunį. Gyvūno buvimas namie, kai tave pasitinka kažkas  ir džiaugiasi tavo atėjimu, noras rūpintis galbūt irgi labai svarbus“, – kalba Artur.

Artur Lebedenko teigia, kad vienas iš gyvenimo laimės faktorių yra rūpestis kitais, tai gyvūnas yra vienas iš jų:

„Šuo tai yra pirmas žingsnis į tą rūpestį kažkuo, kuris negali savimi pasirūpinti. Visgi, kaip ir sakiau, vysto tą atsakomybės jausmą, ir man kažkaip to visą laiką gyvenime norisi“.  

Neskubėjo priimti sprendimo

Artur Lebedenko neskubėjo priglausti pirmo pasitaikiusio šuniuko. Vyras ėmė važinėti į prieglaudas ir padėti ten esantiems gyvūnams:

„Tiesiog stebėjau, koks šuo man tiktų. Ir užsiregistravau į visas feisbuko grupes, kurios rūpinasi šunimis, ir vieną dieną, vasaros vidury pamačiau Roksę viename iš skelbimų. Roksi į prieglaudą Klaipėdoje pateko, kai žmonės ją pamatė besiblaškančią greitkelyje“.

Paimta iš prieglaudos Roksi buvo neįtikėtinai rami, tačiau kai atvyko į Artur namus, ėmė bandyti savo ribas.  

Roksi Artur suteikė ramybę ir padėjo gyvenime atrasti harmoniją. Tačiau viskas vyko žingsnis po žingsnio.

Apie Artur ir Roksi bendrus išgyvenimus šį šeštadienį 9:00 val. papasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis”! 

