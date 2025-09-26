Žaibiškai išpopuliarėjusi Nijolė – apie sunkų karjeros kelią, skyrybas ir piktus komentarus: „Jie nelaimingi arba pavydi“

Nijolė Baranauskienė-Kryvosheia jau tris dešimtmečius sukasi grožio srityje, tarp plaukų dažymų, kirpimų ir įvairių stilizavimų, o savo žinių bagažą rinko ne tik Lietuvoje, bet ir už gimtinės ribų. Nijolė atvirauja, jog jau vaikystėje norėjosi kirpti plaukus lėlėms, tačiau niekuomet tokio plano būti nei kirpėja, nei stiliste nebuvo.
„Mama labai nenorėjo, jog baigčiau profesinę mokyklą, norėjo, jog siekčiau aukštojo mokslo, buvo mintis stoti į žurnalistikos studijas, bet nebuvau užtikrinta tuo. Kartą nuėjau į vieną grožio mokyklą, kur pamokos vyko po pietų, tai patekau ten paskutiniais mokyklos metais, buvo pasirinkimas tarp manikiūristo, kosmetologo arba kirpėjo, bet tada pamaniau, kad būti kosmetologe būtų visai šaunu, bet apie kirpėją – nebuvo nė minties.
Atėjo pirmoji pamoka, atėjo tokia dėstytoja, o jos kalbėjimas ir supažindinimas su kirpėjo profesija mane tiesiog pakerėjo. Užteko to vieno karto, kad pasirinkčiau tą profesiją“, – apie savo pasirinkimą pasakoja moteris.
Moteris susimąsčiusi apie dabartinę situaciją Lietuvoje, kas nori pasirinkti kirpėjo kelią išsako savo nuomonę, jog šiuo metu nėra vietų, kur žmonės galėtų deramai išmokti šios profesijos subtilybių:
„Dabar Lietuvoje nelabai yra vietų, kur galima mokytis. Na, iš tikrųjų, tai neturime. Jog tapti kirpėju, žmonėms tenka eiti į kursus, individualius mokymus, kurie kainuoja tikrai labai didelius pinigus ir yra tikrai brangūs, todėl ne visi sau tą gali leisti, net jeigu labai nori.
Juolab, ne visi meistrai apsiima mokyti, nes kai turi klientų ir dirbi, tau finansiškai labiau apsimoka nei vesti mokymus. Buvau kažkada pasisakiusi socialiniuose tinkluose, kad jei turėčiau galią, uždaryčiau Kauno Karaliaus Mindaugo profesinę mokyklą, tai tuomet susilaukiau nemalonės, bet nuomonės nepakeičiau“.
Tobulos šeimos svajonė
Ne paslaptis, jog visi svajoja apie tobulą šeimą, vaikus, pavyzdingą santuoką, todėl čia ne išimtis ir Nijolė. Moteris atsivėrė, jog jau anksti pradėjo kurti viziją apie šeimą, todėl sutikus vyrą, kuris jai atrodė kaip vienintelis, nė neabejojo, jog su šiuo žmogumi sukurs svajonių šeimą.
„Tu visada privalai būti kovotojas už savo likimą. Turi suprasti, jog esi atsakingas ne tik už save, bet ir už savo vaikus. Deja, tačiau santuoka po abiejų vaikų gimimo pakrypo taip, kaip nesitikėjau. Mano vyras ėmė girtauti ir čia viskas labai įsisiubavo. Su skyrybomis aš neskubėjau, nes turėjau vilties ir tikėjimo“, – apie santuoką atvirauja moteris.
Nijolė pasakoja, jog žmogus buvo geras, tačiau santuoka subyrėjo dėl šios netikėtai atsiradusios priklausomybės, tačiau moteris atvirauja, jog nenorėjo griauti tos šeimos vizijos ir skyrybos nebuvo pirmasis bėdos sprendimo žingsnis:
„Bandžiau, turėjau vilties, suvokiau, kad svajojau, kūriau šeimą, o tam žmogui buvo meilė. Mano tai jaunai galvai buvo per sunki situacija, kad suprasti, jog reikia išardyti tą paveiksliuką. Tuomet priėmiau lemtingą sprendimą“.
Prisimindama vieną sunkiausių savo gyvenimo laikotarpių Nijolė pasakoja, jog skyrybos ją itin išmušė iš vėžių, tačiau į nugarą visada alsavo laukiantys klientai, dėl kurių sustoti negalėjo:
„Tiesiog tuo momentu privalėjau suvokti, kad aš negaliu sustoti, kad ir kaip sunku man buvo. Kovoti teko net pačiai su savimi, išlaukti to jausmo, kaip elgtis toliau. Išsiskyrus neturėjau prabangos būti dekrete“.
Darbo prieš trisdešimtmetį ir šiomis dienomis skirtumai
Žinoma, jog anuomet viena iš pagrindinių komunikacijos formų buvo iš lūpų į lūpas, kai dar nebuvo kitų ryšio priemonių. Nijolė pasakoja, kad tik pradėjus dirbti buvo itin sunku surinkti klientus, kadangi negalėjai jų tiesiog ieškoti, jie kažkaip turėjo rasti tave, o didžiausia pagalba buvo – rekomendacijos:
„Tais laikais nebuvo prabangos. Buvo mažos kirpyklėlės, kur atėjus tau paskiria vietą ir tu ten dirbi. Žmonės eidavo tiesiog prasukdami pro šalį, ateidavo ir kaimynai, o vėliau viskas ėmė kartotis iš lūpų į lūpas, tada žmonės pradėjo užsirašinėti į priekį“.
Šių dienų didžiausias pagalbinis įrankis yra neatsiejama žmogaus dalis – socialinės medijos bei ten esantys socialiniai tinklai, kur galima reklamuotis ir ieškoti klientų, todėl pagrindą po kojomis susikurti gerokai lengviau, nei anuomet:
„Dabar jaunam specialistui didelė pagalba gali būti socialiniai tinklai, darbų rodymas viešai ir žmonės patys pas tave eis“.
Šiuo momentu mokymų bei kursų galima rasti nemažai, o tada, kuomet Nijolė tik įžengė į šią sritį, mokymų beveik nebuvo. Kilus klausimams ir neradus atsakymų, moteris atvirauja, jog pirmieji kursai buvo užsienyje:
„Išvykau į Vokietiją, kur buvo suvažiavę visi pasaulio meistrai. Tada vyko pasaulio čempionatas ir paroda. Verkiau tikromis ašaromis dėl patirto pojūčio, nes pamačiau, kaip dirba žmonės, kokius įrankius turi. Tai pasijaučiau, kaip kitame pasaulyje“.
Sūnus pasekęs mamos pėdomis
Neretai gyvenime vaikai seka tėvų ar senelių pėdomis ir galima manyti, jog tai yra įgimta arba paveldima. Nijolės sūnus Eimantas šiuo metu dirba kartu su mama, Nijolės grožio saolne. Eimantas prieš kurį laiką pasirinko kirpėjo specialybę, tačiau tai įvyko visai netikėtai:
„Eimantas buvo regbininku ir čia save įsivaizdavo, tačiau kartą vienas jį sustabdė vienas modelių agentūros darbuotojas iš Čekijos. Jis pasiūlė mano sūnui modeliauti. Jis sutiko ir metams išvyko dirbti modelu, tačiau teko pastebėti, jog viskas krypo negera linkme“.
Nijolė prisiminusi tą pyktį, pasakoja, jog ne paslaptis, jog modeliai dažnu atveju būna apgaudinėjami, todėl jos sūnus taip pat tapo apgavikų auka:
„Jie pradėjo nemokėti pinigų arba mokėti tik tiek, kad net neužtekdavo pragyvenimui. Pasakiau sūnui, kad tegul paskaičiuoja už ką jie moka, už ką nemoka. Darbuotojai suprato, kad yra mama, kuri kvėpuoja į nugarą. Tuomet pradėjo meluoti ir Eimantas grįžo į Lietuvą“.
Eimantui grįžus į Lietuvą modelio darbą laikinai tęsė, mamai pradėjo pasakoti apie pačias kolekcijas, todėl Nijolė pasidalina nuostaba, jog kaip meniškai jis pasakoja apie viską.
„Pasiūliau jam ateiti padirbėti į kirpyklą ir sakiau, jog jei patiks, galėsi dirbti. Tai atėjo, patiko ir pasiliko. Dirbti kartu smagu, nes aš jį pamokau iš savo patirties, o aš pati iš jo mokausi tos vyriškos logikos“, – apie darbą su sūnumi kalba moteris.
Vienas žingsnis, išgarsinęs Nijolės vardą ir kolegų pavydas
Socialinių medijų kūrimas užsiimant savarankiška veikla – didelė pagalba. Nijolė pradėjo kurti socialinių tinklų turinį dar prieš kurį laiką, tačiau vienas įvykis pakeitė kasdienybę:
„Pasisamdžiau asistentę, kuri paragino mane rodyti savo darbus. Lyg ir nieko neįprasto, viskas tekėjo lengva vaga, kol nepasidalinau internete vienu dažymu. Vieną merginą išvedžiau iš raudonos plaukų spalvos į šviesią.
Viskas gavosi labai sėkmingai ir jos ta reakcija buvo tokia galinga, kad aš net pasimečiau. Pabandžiau nufotografuoti, bet nebuvo to efekto, tai pagalvojome, kad nufilmuosime. Aš maniau, kad per tą naktį man telefonas suges arba susprogs, kiek aš gavau žinučių, reakcijų“.
Nijolė prisiminusi juokiasi, kad pradėjo rašyti įvairios moterys iš visų šalies kampelių su prašymais tokiems kardinaliems pokyčiams ir tada viskas prasidėjo:
„Man rašė visos nuskriaustos moterys, kurių niekas nepriima ir buvo keista, jog moterys natūraliai neranda kas jas galėtų priimti“.
Visi vaizdo įrašai, kuriuos Nijolė kelia į socialinius tinklus susilaukia itin didelio dėmesio. Vaizdo įrašai sulaukia net ir 300 tūkst. peržiūrų, tačiau su tokiu dideliu matomumu, neišvengiamai atsiranda ir piktos apkalbos, komentarai ir kolegų pavydas.
Nijolė atvirauja, jog visiškai nesureikšmina to, ką rašo pikti žmonės ir kai kurie kolegos:
„Kaip aš galiu pasiginčyti su meistru, kurio darbo patirtis vos keli metai ir jis man aiškina, kaip man reikia dirbti. Čia visiškas absurdas“.
Moteris galvodama apie piktus komentarus sako, jog ji mąsto kaip tikra ir subrendusi moteris. Tie kas komentuoja ir tyčiojasi, greičiausia neturi su kuo pasikalbėti namuose:
„Aš manau, jog tie žmonės yra labai nelaimingi arba pavydi, neturi su kuo pasikalbėti, todėl užsiima tokiais darbais, tad aš nešvaistau savo energijos ir nekreipiu dėmesio į tokias reakcijas. Gal jauną meistrą tokie komentarai išmuštų iš vėžių, bet manęs jie tikrai niekaip neveikia“.
