 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Andriaus Kandelio dukra Ditė seka garsaus tėčio pėdomis: atskleidė, kodėl ją moko kitas treneris

2025-11-16 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Miglė Kuzmickaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 15:30

Daugkartinio Lietuvos ir pasaulio taurės šokių čempiono Andriaus Kandelio dukra Ditė (13) seka tėčio pėdomis – šoka sportinius šokius. Mergaitė dalyvauja įvairiose varžybose, konkursuose, intensyviai treniruojasi su treneriais. A. Kandelis papasakojo apie tai, kada prasidėjo dukros šokių kelionė, kaip jaučiasi jai išėjus į sceną, kokia išmintimi bei patarimais dalijasi bei kodėl Ditė nėra jo mokinė.

Andrius Kandelis su dukra Dite ir širdies drauge Donalda
24

Daugkartinio Lietuvos ir pasaulio taurės šokių čempiono Andriaus Kandelio dukra Ditė (13) seka tėčio pėdomis – šoka sportinius šokius. Mergaitė dalyvauja įvairiose varžybose, konkursuose, intensyviai treniruojasi su treneriais. A. Kandelis papasakojo apie tai, kada prasidėjo dukros šokių kelionė, kaip jaučiasi jai išėjus į sceną, kokia išmintimi bei patarimais dalijasi bei kodėl Ditė nėra jo mokinė.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šokėjas papasakojo, kad Ditė kone visą gyvenimą praleido apsupta šokėjų, todėl pati šia veikla užsiima nuo ankstyvos vaikystės.

REKLAMA
REKLAMA

Andrius Kandelio asmeninis archyvas
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrius Kandelio asmeninis archyvas

„Man, kaip tėčiui, nuo pat dukros gimimo, buvo labai svarbu kiek įmanoma daugiau laiko skirti savo dukrai. Todėl nemažai laiko Ditė praleisdavo ir mano šokių studijoje. Kol aš dirbdavau, mažoji lakstydavo ir stebėdavo šokėjus. Paskui, ūgtelėjus, būdama 5-6-erių metų, ji prisijungė ir pradėjo mokintis šokti“, – dalijosi jis.

REKLAMA

Anot pašnekovo, Ditė talentu nesiskundžia – sėkmingai dalyvauja konkursuose.

„Taip šoka ir iki šiol, ir gan sėkmingai. Kai kuriuose šokių varžybose pelno ir pirmas vietas“, – sakė A. Kandelis.

Nerimas dėl dukros ir patarimai

Andrius neslėpė, kad dėl dukros pasirodymų tikrai pergyvena labiau nei dėl saviškių.

„Kai pats šokdavau varžybose, niekuomet nejaučiau įtampos ar jaudulio, kai išeina į sceną dukra – delnai kaipmat suprakaituoja“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kadangi pats A. Kandelis yra nusipelnęs šokėjas, pelnęs įvairių apdovanojimų ir titulų, o dabar sėkmingai treniruojantis kitus, jis nevengia savo patirtimi ir išmintimi pasidalinti ir su atžala. Anot jo, bando įteigti, kad svarbiausia – noras ir disciplina.

„Visada sakau Ditei, kad kiek įdėsi noro, užsispyrimo, disciplinos ir darbo, tokio rezultato ir tikėkis. Čia tėtis gali tik padėti su treniruotėmis ir dukros palaikymu. Viskas jos rankose. Bet visada sakau, daryk kiek nori ir gali, o ateitis parodys. Nors, užsispyrimo ir tikėjimo jai netrūksta, vis juokauja, kad aplenks ir mane. Aš jai linkiu tik didžiausios sėkmės“, – teigė šokėjas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors Andrius šiuo metu intensyviai užsiima trenerio darbu, jis atskleidė, kad dukra nėra jo mokinė dėl vienos priežasties. Nepaisant to, mergaitė kartais paprašo patarimų.

„Ditė šiuo metu dirba daugiau su kitais treneriais nei su manimi, nes viskas logiška ir paprasta: juk vaikai treniruotėse labiau klauso svetimo, nei savo. Bet bėgant laikui pastebiu, kad Ditė pati prašo ir patarimų, ir treniruočių drauge“, – dalijosi jis.

REKLAMA

Nepigus malonumas ir šeimos ryšys

Jis taip pat papasakojo, kad nors šokiai – nuostabus užsiėmimas, kainuoja tikrai nemažai, o tai priklauso nuo kelių veiksnių.

„Yra du skirtumai: viena, kai vaikas šoka bendrose treniruotėse, ir kita, jei treniruotės yra intensyvinamos ir pamokos vyksta labai dažnai ir privačiai. Taip pat, labai prisideda kiek yra dalyvaujama varžybose ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tuomet kaštai tikrai išdėja“, – sakė pašnekovas.

REKLAMA

Kalbėdamas apie kitas Ditės ir jo veiklas kartu, jis neslėpė džiaugsmo, kad judviejų ryšys – itin tvirtas. Dukra puikiai sutaria ir su A. Kandelio širdies drauge Donalda Simonoviene. Pasak jo, bendrą kalbą dvi jo mylimos moterys rado iškart.

„Mūsų tarpusavio ryšys labai artimas ir glaudus, kiek tik leidžia laisvas laikas, stengiamės būti drauge. Džiaugiuosi, kad dukra, nors jau paauglė, vis dar nori laisvalaikį leisti drauge. Labai džiaugiuosi, kad mano draugės Donaldos ir Ditės ryšys tikrai geras. Jos labai susibičiuliavo nuo pirmų susitikimo dienų“, – prisiminė Andrius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šokėjas taip pat džiaugėsi ir Donaldos indėliu į jos ir Ditės draugystę.

„Donalda labai rūpinasi mano dukra, ne ką mažiau, nei savo paaugliu Joriu. Aš tai labai vertinu. Šiandien mano gyvenimas kvepia šiluma ir ramybe“, – šypsojosi A. Kandelis.

Paklaustas dukros jaučiamą spaudimą dėl tėčio nuopelnų šokiuose, Andrius teigė to nesureikšminantis, ir palinkėjo Ditei atrasti savo laimę.

„Dukrai linkiu tik paties geriausio, ir visiškai nesvarbu, ar aplenks šokiuose savo tėtį, ar ne. Svarbiausia, būti pačiai geriausiai savo versijai ir jaustis laimingai“, – sakė šokėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų