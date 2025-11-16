Andriaus Kandelio dukra Ditė seka garsaus tėčio pėdomis: atskleidė, kodėl ją moko kitas treneris

Šokėjas papasakojo, kad Ditė kone visą gyvenimą praleido apsupta šokėjų, todėl pati šia veikla užsiima nuo ankstyvos vaikystės.
„Man, kaip tėčiui, nuo pat dukros gimimo, buvo labai svarbu kiek įmanoma daugiau laiko skirti savo dukrai. Todėl nemažai laiko Ditė praleisdavo ir mano šokių studijoje. Kol aš dirbdavau, mažoji lakstydavo ir stebėdavo šokėjus. Paskui, ūgtelėjus, būdama 5-6-erių metų, ji prisijungė ir pradėjo mokintis šokti“, – dalijosi jis.
Anot pašnekovo, Ditė talentu nesiskundžia – sėkmingai dalyvauja konkursuose.
„Taip šoka ir iki šiol, ir gan sėkmingai. Kai kuriuose šokių varžybose pelno ir pirmas vietas“, – sakė A. Kandelis.
Nerimas dėl dukros ir patarimai
Andrius neslėpė, kad dėl dukros pasirodymų tikrai pergyvena labiau nei dėl saviškių.
„Kai pats šokdavau varžybose, niekuomet nejaučiau įtampos ar jaudulio, kai išeina į sceną dukra – delnai kaipmat suprakaituoja“, – kalbėjo jis.
Kadangi pats A. Kandelis yra nusipelnęs šokėjas, pelnęs įvairių apdovanojimų ir titulų, o dabar sėkmingai treniruojantis kitus, jis nevengia savo patirtimi ir išmintimi pasidalinti ir su atžala. Anot jo, bando įteigti, kad svarbiausia – noras ir disciplina.
„Visada sakau Ditei, kad kiek įdėsi noro, užsispyrimo, disciplinos ir darbo, tokio rezultato ir tikėkis. Čia tėtis gali tik padėti su treniruotėmis ir dukros palaikymu. Viskas jos rankose. Bet visada sakau, daryk kiek nori ir gali, o ateitis parodys. Nors, užsispyrimo ir tikėjimo jai netrūksta, vis juokauja, kad aplenks ir mane. Aš jai linkiu tik didžiausios sėkmės“, – teigė šokėjas.
Nors Andrius šiuo metu intensyviai užsiima trenerio darbu, jis atskleidė, kad dukra nėra jo mokinė dėl vienos priežasties. Nepaisant to, mergaitė kartais paprašo patarimų.
„Ditė šiuo metu dirba daugiau su kitais treneriais nei su manimi, nes viskas logiška ir paprasta: juk vaikai treniruotėse labiau klauso svetimo, nei savo. Bet bėgant laikui pastebiu, kad Ditė pati prašo ir patarimų, ir treniruočių drauge“, – dalijosi jis.
Nepigus malonumas ir šeimos ryšys
Jis taip pat papasakojo, kad nors šokiai – nuostabus užsiėmimas, kainuoja tikrai nemažai, o tai priklauso nuo kelių veiksnių.
„Yra du skirtumai: viena, kai vaikas šoka bendrose treniruotėse, ir kita, jei treniruotės yra intensyvinamos ir pamokos vyksta labai dažnai ir privačiai. Taip pat, labai prisideda kiek yra dalyvaujama varžybose ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tuomet kaštai tikrai išdėja“, – sakė pašnekovas.
Kalbėdamas apie kitas Ditės ir jo veiklas kartu, jis neslėpė džiaugsmo, kad judviejų ryšys – itin tvirtas. Dukra puikiai sutaria ir su A. Kandelio širdies drauge Donalda Simonoviene. Pasak jo, bendrą kalbą dvi jo mylimos moterys rado iškart.
„Mūsų tarpusavio ryšys labai artimas ir glaudus, kiek tik leidžia laisvas laikas, stengiamės būti drauge. Džiaugiuosi, kad dukra, nors jau paauglė, vis dar nori laisvalaikį leisti drauge. Labai džiaugiuosi, kad mano draugės Donaldos ir Ditės ryšys tikrai geras. Jos labai susibičiuliavo nuo pirmų susitikimo dienų“, – prisiminė Andrius.
Šokėjas taip pat džiaugėsi ir Donaldos indėliu į jos ir Ditės draugystę.
„Donalda labai rūpinasi mano dukra, ne ką mažiau, nei savo paaugliu Joriu. Aš tai labai vertinu. Šiandien mano gyvenimas kvepia šiluma ir ramybe“, – šypsojosi A. Kandelis.
Paklaustas dukros jaučiamą spaudimą dėl tėčio nuopelnų šokiuose, Andrius teigė to nesureikšminantis, ir palinkėjo Ditei atrasti savo laimę.
„Dukrai linkiu tik paties geriausio, ir visiškai nesvarbu, ar aplenks šokiuose savo tėtį, ar ne. Svarbiausia, būti pačiai geriausiai savo versijai ir jaustis laimingai“, – sakė šokėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!