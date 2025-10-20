Kalendorius
Ingrida Martinkėnaitė pasidalijo nematytais kadrais: „Iš tų laikų, kai spausdindavome nuotraukas“

2025-10-20 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 13:25

Savaitgalį grupės „Šeškės narė Ingrida Martinkėnaitė leidosi į nostalgišką kelionę, vartydama senus albumus. Ji pradžiugino gerbėjus pasidalindama ir visos grupės nuotraukomis iš senų laikų, kuriose galima matyti ir Karina Krysko bei Godą Alijevą.

„Šeškės“ (Nuotr. asmeninio albumo)

1

Fotografijomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Parodė nostalgiškus kadrus

Dainininkė pasidalijo keturiais kadrais iš fotoalbumo. Prie jų Ingrida rašė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Čia iš tų laikų, kai spausdindavome nuotraukas“. Ji paminėjo, kad nuotrauka daryta 2007 m.

Nuotraukose išties atsispindi tų laikų stiliaus tendencijos: ryškesnis makiažas, madingi ploni antakiai, šone praskirti plaukai, Karinos vilkimi balti marškinukai.

Prie dar vieno kadro moteris rašė: „Geriausios draugės visam gyvenimui“.

Jose bičiulės linksmai šypsosi, taip pat puikiai parodančios to meto stilių.

Viena nuotrauka ypač patraukė akį, mat joje įamžinta koncerto akimirka. Scenoje koncertuoja pati Ingrida, o prie jos – Karina.

Moterų sceniniai kostiumai atrodo įspūdingai: ryškios spalvos, įvairūs raštai, gilios iškirptės, trumpi sijonai ir ekstravagantiškos šukuosenos. Taip pat: ryškus makiažas ir idegę kūnai.

Nuotraukų albume Ingrida rado nuotraukas ir iš savo šeimos archyvų. Jose užfiksuotos jos dukros Marijos krikštynos.

