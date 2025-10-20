Ingrida Martinkėnaitė pasidalijo nematytais kadrais: „Iš tų laikų, kai spausdindavome nuotraukas“

Fotografijomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Parodė nostalgiškus kadrus
Dainininkė pasidalijo keturiais kadrais iš fotoalbumo. Prie jų Ingrida rašė:
„Čia iš tų laikų, kai spausdindavome nuotraukas“. Ji paminėjo, kad nuotrauka daryta 2007 m.
Nuotraukose išties atsispindi tų laikų stiliaus tendencijos: ryškesnis makiažas, madingi ploni antakiai, šone praskirti plaukai, Karinos vilkimi balti marškinukai.
Prie dar vieno kadro moteris rašė: „Geriausios draugės visam gyvenimui“.
Jose bičiulės linksmai šypsosi, taip pat puikiai parodančios to meto stilių.
Viena nuotrauka ypač patraukė akį, mat joje įamžinta koncerto akimirka. Scenoje koncertuoja pati Ingrida, o prie jos – Karina.
Moterų sceniniai kostiumai atrodo įspūdingai: ryškios spalvos, įvairūs raštai, gilios iškirptės, trumpi sijonai ir ekstravagantiškos šukuosenos. Taip pat: ryškus makiažas ir idegę kūnai.
Nuotraukų albume Ingrida rado nuotraukas ir iš savo šeimos archyvų. Jose užfiksuotos jos dukros Marijos krikštynos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!