Koncertas pasibaigė nė neprasidėjus: garsus dainininkas skubiai išvežtas į ligoninę

Teksaso kilmės atlikėjas, turintis tris vaikus, turėjo lipti į sceną Baton Ruge, Raising Cane’s River Center, tačiau ketvirtadienį dėl „medicininių priežasčių“ buvo skubiai nugabentas į ligoninę.
Jis praleido naktį medicinos įstaigoje, o laikraštis US Express pranešė, kad jis buvo stebimas dėl „žemo natrio kiekio kraujyje ir labai aukšto kraujospūdžio“.
Renginį atšaukė
Mark Chesnutt grupė tęsė pasirodymą be jo ketvirtadienį, tačiau šeštadienį renginys buvo visiškai atšauktas.
One Portales Wine, Beer, and Music Festival organizatorių pranešime rašoma: „Dėl netikėtų aplinkybių Mark Chesnutt nebegalės pasirodyti One Portales Wine, Beer, and Music Festival renginyje.
Deja, turėsime atšaukti visą renginį. Bilietų pirkėjams per kelias ateinančias dienas bus išsiųsti pinigų grąžinimo pranešimai. Atsiprašome už šį atšaukimą ir tikimės ateityje pristatyti Portales miestui kitą aukštos kokybės pasirodymą.“
Turi sveikatos problemų
Šių metų pradžioje Mark atvirai papasakojo apie savo siaubingas sveikatos kovas, kurios baigėsi skubia širdies operacija.
Jis pasakojo, kaip „viduje kraujavo“ ir atskleidė, kad gydytojai jam griežtai nurodė laikytis blaiviam.
Tai lėmė praėjusių metų keturgubą šuntavimo operaciją, kurios metu jis „gavo naują širdį“.
Mark sakė leidiniui Economic Times: „Gydytojai man praktiškai pasakė, kad jie mane išgelbės ir viskas bus gerai, jie gali sutvarkyti visas mano problemas.“
Tačiau jis pridūrė, kad gydytojai perspėjo: „Jeigu grįžčiau namo ir vėl pradėčiau gerti, po kelių dienų būčiau atgal ligoninėje ir galiu neišgyventi.“
„Tiek ilgai meldžiausi, kad kažkas priverstų mane suprasti, jog turiu nustoti gerti, ir aš negalėjau to padaryti vienas.“
Stuburo operacija
Per koronaviruso pandemiją jis tapo priklausomas nuo alkoholio, tuo pat metu privalėjo atlikti stuburo operaciją.
Operacija paliko jo nugaroje dvi titano strypus ir ilgo atsigavimo laikotarpį.
Anksčiau jis American Songwriter sakė: „Viskas vis blogėjo ir blogėjo, o mano operacija buvo labai, labai rimta. Negalėjau dirbti. Buvo sunku vaikščioti, negalėjau vairuoti, negalėjau eiti, nieko negalėjau daryti.“
Kalbėdamas apie tai, kad gydymosi laikotarpiu jis toliau smarkiai vartojo alkoholį, pridūrė: „Keletą metų buvau visiškai sutrikęs.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!