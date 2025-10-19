Išgėrus alkoholio parausta veidas? Turi jums blogų žinių

Kalifornijos gydytojai aiškina, kad veido paraudimas vartojant alkoholį siejamas su genu, kuris trikdo organizmo gebėjimą tinkamai metabolizuoti alkoholį. Būtent šis sutrikimas gali turėti įtakos širdies veiklai ir kraujotakos sistemai, rašoma thesun.co.uk.
Ragina saugotis
Pristatydami tyrimą, žurnale „Science Translational Medicine“ medikai aiškino, kad širdies ligų rizika yra keturis kartus didesnė tiems, kurie neturi geno, atsakingo už alkoholio išskaidymą organizme.
„Neturintys ALDH2 fermento, dažnai išgėrę alkoholio parausta. Šį paraudimą sukelia histaminų išsiskyrimas“, – teigė medikai.
Histaminų yra daugelyje alkoholinių gėrimų, ypač raudoname vyne. Dažnai paraudimą lydi ne tik pasikeitusi veido spalva, tačiau ir astmos priepuoliai, nosies sudirgimas, žarnyno bėdos.
Teigiama, kad tokios bėdos atsiranda dėl padidėjusio jautrumo, kurį sukelia nepakankamas histamino išskaidymas organizme.
„Taip pat žmonės gali patirti reakciją į mieles, jei gėrime bus pridėta sulfitų, sieros dioksido ar kitų priedų. Be to, buvo nustatyta, kad ALDH2 ląstelėse yra didesnis laisvųjų radikalų ir uždegimo lygis nei normaliose endotelio ląstelėse. Tokiose ląstelėse yra mažiau azoto oksido, kuris padeda atpalaiduoti kraujagysles.
Būtent todėl atsitinka taip, kad kraujagyslės išvis nustoja augti. Tai reiškia, kad ištikus širdies priepuoliui, tokių žmonių organizme yra mažiau galimybių generuoti naujas kraujagysles“, – aiškino medikai.
Apibendrinant tyrimą, komanda teigė, kad jei turite šį geną, vienintelis būdas sumažinti širdies ligų ir kraujagyslių riziką – atsisakyti alkoholio. „Jei alkoholį vartosite nuolat, jums taip pat grės ir hipertenzijos, diabeto bei vėžio rizika“, – pridūrė jie.
Širdies ir kraujagyslių ligas išduodantys simptomai
Norėdami užkirsti kelią klastingai ligai, niekada neignoruokite štai šių simtpomų:
- krūtinės skausmo;
- dusulio;
- skausmo visame kūne;
- silpnumo jausmo;
- pykinimo.
Dažnai, dar prieš diagnozuojant rimtą ligą, žmonės net nejaučia jokių požymių, kad gali sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Visgi, jei nerimaujate dėl kurio nors iš simptomų, skubios pagalbos atveju visada turėtumėte kreiptis į savo šeimos gydytoją ar skambti 112.
