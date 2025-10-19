Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Išgėrus alkoholio parausta veidas? Turi jums blogų žinių

2025-10-19 10:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-19 10:20

Jei po taurės vyno ar bokalo alaus jūsų veidas parausta, tai gali būti ne tik nekaltas organizmo atsakas į alkoholį. Medikai perspėja, kad toks požymis gali byloti apie rimtesnę sveikatos problemą – didesnę riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Šios ligos dažnai vystosi nepastebimai, todėl daugelis žmonių apie jas sužino tik tada, kai būna per vėlu.

Išgėrus alkoholio parausta veidas? Turi jums blogų žinių (nuotr. 123rf.com)

Jei po taurės vyno ar bokalo alaus jūsų veidas parausta, tai gali būti ne tik nekaltas organizmo atsakas į alkoholį. Medikai perspėja, kad toks požymis gali byloti apie rimtesnę sveikatos problemą – didesnę riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Šios ligos dažnai vystosi nepastebimai, todėl daugelis žmonių apie jas sužino tik tada, kai būna per vėlu.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalifornijos gydytojai aiškina, kad veido paraudimas vartojant alkoholį siejamas su genu, kuris trikdo organizmo gebėjimą tinkamai metabolizuoti alkoholį. Būtent šis sutrikimas gali turėti įtakos širdies veiklai ir kraujotakos sistemai, rašoma thesun.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Ragina saugotis

Pristatydami tyrimą, žurnale „Science Translational Medicine“ medikai aiškino, kad širdies ligų rizika yra keturis kartus didesnė tiems, kurie neturi geno, atsakingo už alkoholio išskaidymą organizme.

REKLAMA

„Neturintys ALDH2 fermento, dažnai išgėrę alkoholio parausta. Šį paraudimą sukelia histaminų išsiskyrimas“, – teigė medikai.

Histaminų yra daugelyje alkoholinių gėrimų, ypač raudoname vyne. Dažnai paraudimą lydi ne tik pasikeitusi veido spalva, tačiau ir astmos priepuoliai, nosies sudirgimas, žarnyno bėdos.

Teigiama, kad tokios bėdos atsiranda dėl padidėjusio jautrumo, kurį sukelia nepakankamas histamino išskaidymas organizme.

REKLAMA
REKLAMA

„Taip pat žmonės gali patirti reakciją į mieles, jei gėrime bus pridėta sulfitų, sieros dioksido ar kitų priedų. Be to, buvo nustatyta, kad ALDH2 ląstelėse yra didesnis laisvųjų radikalų ir uždegimo lygis nei normaliose endotelio ląstelėse. Tokiose ląstelėse yra mažiau azoto oksido, kuris padeda atpalaiduoti kraujagysles.

Būtent todėl atsitinka taip, kad kraujagyslės išvis nustoja augti. Tai reiškia, kad ištikus širdies priepuoliui, tokių žmonių organizme yra mažiau galimybių generuoti naujas kraujagysles“, – aiškino medikai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apibendrinant tyrimą, komanda teigė, kad jei turite šį geną, vienintelis būdas sumažinti širdies ligų ir kraujagyslių riziką – atsisakyti alkoholio. „Jei alkoholį vartosite nuolat, jums taip pat grės ir hipertenzijos, diabeto bei vėžio rizika“, – pridūrė jie.

Širdies ir kraujagyslių ligas išduodantys simptomai

Norėdami užkirsti kelią klastingai ligai, niekada neignoruokite štai šių simtpomų:

  • krūtinės skausmo;
  • dusulio;
  • skausmo visame kūne;
  • silpnumo jausmo;
  • pykinimo.

Dažnai, dar prieš diagnozuojant rimtą ligą, žmonės net nejaučia jokių požymių, kad gali sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Visgi, jei nerimaujate dėl kurio nors iš simptomų, skubios pagalbos atveju visada turėtumėte kreiptis į savo šeimos gydytoją ar skambti 112.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų