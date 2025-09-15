Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Štai kas nutinka organizmui kasdien geriant alų: kiti apie tai nesusimąsto

2025-09-15 14:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 14:20

Alus – vienas populiariausių alkoholinių gėrimų, jo suvartojami dideli kiekiai. Specialistų teigimu, geriant jį retai, daug bėdos galime ir neprisidaryti, tačiau geriant alų kiekvieną dieną, kenkiame savo organizmui. Ekspertai atskleidė, kas nutinka organizmui kasdien geriant alų – kitą kartą prieš jį pirkdami ar užsisakydami, gerai pagalvokite.

Alus (nuotr. SCANPIX)



5

Nuo alkoholio vartojimo ne tik auga svoris, bet ir kyla didesnė įvairių ligų rizika – nuo širdies ligų iki vėžio, be to, stipriai kenkiama kepenims bei paveikia psichiką, rašo timesofindia.indiatimes.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kas nutinka organizmui kasdien geriant alų?

Sužinokite, kas vyksta organizme, kai kasdien geriamas alus – tai verta įsidėmėti kiekvienam.

Svorio padidėjimas

Vienas iš labiausiai pastebimų kasdienio alaus gėrimo padarinių yra svorio padidėjimas. Alus turi daug kalorijų, todėl jo vartojant per daug gali padidėti kūno svoris.

Žurnale „The American Journal of Clinical Nutrition“ paskelbto tyrimo duomenimis, reguliarus alaus vartojimas siejamas su vyrų nutukimu pilvinėje srityje ir didesniu kūno masės indeksu (KMI).

Didelis angliavandenių kiekis aluje kartu su jame esančiu alkoholiu prisideda prie svorio didėjimo, ypač ties vidurine kūno dalimi.

Kepenų pažeidimai

Alkoholis metabolizuojamas kepenyse, todėl per didelis alkoholio vartojimas gali sukelti kepenų pažeidimus. Kasdien geriant alų gali padidėti rizika susirgti kepenų ligomis, tokiomis kaip kepenų suriebėjimas, alkoholinis hepatitas ir kepenų cirozė.

Remiantis žurnale „Journal of Hepatology“ paskelbtais tyrimais, lėtinis alaus vartojimas gali sukelti kepenų uždegimą, randus ir galiausiai kepenų nepakankamumą.

Didesnė širdies ligų rizika

Kasdien geriant alų dideliais kiekiais, gali padidėti rizika susirgti širdies ligomis.

Žurnale „European Heart Journal“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad gausus alkoholio vartojimas, įskaitant kasdienį alaus gėrimą, yra susijęs su padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų, tokių kaip hipertenzija, kardiomiopatija ir insultas, išsivystymo rizika.

Poveikis psichikos sveikatai

Reguliarus kasdienis alaus gėrimas taip pat gali turėti neigiamą poveikį jūsų psichikos sveikatai. Per didelis alkoholio vartojimas yra susijęs su padidėjusia psichikos sveikatos sutrikimų, tokių kaip depresija ir nerimas, rizika.

Žurnale „Journal of Affective Disorders“ paskelbto tyrimo duomenimis, gausus alaus vartojimas siejamas su dažnesniais depresijos simptomais.

Sutrikęs miegas

Nors alkoholis dažnai vartojamas kaip užmigti padedanti priemonė, kasdien geriant alų gali sutrikti miego režimas. Nors jis gali padėti greičiau užmigti, jis taip pat gali sutrikdyti miego kokybę.

Žurnale „Journal of Clinical Sleep Medicine“ paskelbti tyrimai parodė, kad alkoholio vartojimas prieš miegą gali lemti fragmentišką miegą, dažnus prabudimus naktį ir apskritai prastesnę miego kokybę.

Didesnė vėžio rizika

Reguliarus alaus vartojimas siejamas su padidėjusia tam tikrų rūšių vėžio rizika. Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, alkoholio vartojimas yra žinomas įvairių rūšių vėžio, įskaitant kepenų, krūties, storosios žarnos ir stemplės vėžį, rizikos veiksnys.

Aluje esantis etanolis metabolizuojamas į acetaldehidą, kuris yra žinomas kancerogenas, galintis pažeisti DNR ir padidinti vėžio išsivystymo riziką.

Kiek alaus yra per daug?

Kiek alaus yra per daug, kiekvienas žmogus nustato skirtingai. Paprastai daugumai suaugusiųjų saikingas alaus vartojimas laikomas saugiu, o rekomenduojama riba yra iki vieno gėrimo moterims ir iki dviejų gėrimų vyrams.

Tačiau nustatant toleranciją svarbūs individualūs veiksniai, tokie kaip amžius, svoris, lytis ir bendra sveikatos būklė.

Labai svarbu žinoti savo ribas ir jų laikytis, kad išvengtumėte galimų sveikatos problemų, susijusių su gausiu alkoholio vartojimu, nepiktnaudžiauti alumi ir kitu alkoholiu, vartoti jį kaip įmanoma rečiau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!



2025-09-15 14:25
Alaus per daug nebūna. Alaus būna tik per mažai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
