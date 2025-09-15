Štai kas nutinka organizmui kasdien geriant alų: kiti apie tai nesusimąsto

Nuo alkoholio vartojimo ne tik auga svoris, bet ir kyla didesnė įvairių ligų rizika – nuo širdies ligų iki vėžio, be to, stipriai kenkiama kepenims bei paveikia psichiką, rašo timesofindia.indiatimes.com.
Kas nutinka organizmui kasdien geriant alų?
Sužinokite, kas vyksta organizme, kai kasdien geriamas alus – tai verta įsidėmėti kiekvienam.
Svorio padidėjimas
Vienas iš labiausiai pastebimų kasdienio alaus gėrimo padarinių yra svorio padidėjimas. Alus turi daug kalorijų, todėl jo vartojant per daug gali padidėti kūno svoris.
Žurnale „The American Journal of Clinical Nutrition“ paskelbto tyrimo duomenimis, reguliarus alaus vartojimas siejamas su vyrų nutukimu pilvinėje srityje ir didesniu kūno masės indeksu (KMI).
Didelis angliavandenių kiekis aluje kartu su jame esančiu alkoholiu prisideda prie svorio didėjimo, ypač ties vidurine kūno dalimi.
Kepenų pažeidimai
Alkoholis metabolizuojamas kepenyse, todėl per didelis alkoholio vartojimas gali sukelti kepenų pažeidimus. Kasdien geriant alų gali padidėti rizika susirgti kepenų ligomis, tokiomis kaip kepenų suriebėjimas, alkoholinis hepatitas ir kepenų cirozė.
Remiantis žurnale „Journal of Hepatology“ paskelbtais tyrimais, lėtinis alaus vartojimas gali sukelti kepenų uždegimą, randus ir galiausiai kepenų nepakankamumą.
Didesnė širdies ligų rizika
Kasdien geriant alų dideliais kiekiais, gali padidėti rizika susirgti širdies ligomis.
Žurnale „European Heart Journal“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad gausus alkoholio vartojimas, įskaitant kasdienį alaus gėrimą, yra susijęs su padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų, tokių kaip hipertenzija, kardiomiopatija ir insultas, išsivystymo rizika.
Poveikis psichikos sveikatai
Reguliarus kasdienis alaus gėrimas taip pat gali turėti neigiamą poveikį jūsų psichikos sveikatai. Per didelis alkoholio vartojimas yra susijęs su padidėjusia psichikos sveikatos sutrikimų, tokių kaip depresija ir nerimas, rizika.
Žurnale „Journal of Affective Disorders“ paskelbto tyrimo duomenimis, gausus alaus vartojimas siejamas su dažnesniais depresijos simptomais.
Sutrikęs miegas
Nors alkoholis dažnai vartojamas kaip užmigti padedanti priemonė, kasdien geriant alų gali sutrikti miego režimas. Nors jis gali padėti greičiau užmigti, jis taip pat gali sutrikdyti miego kokybę.
Žurnale „Journal of Clinical Sleep Medicine“ paskelbti tyrimai parodė, kad alkoholio vartojimas prieš miegą gali lemti fragmentišką miegą, dažnus prabudimus naktį ir apskritai prastesnę miego kokybę.
Didesnė vėžio rizika
Reguliarus alaus vartojimas siejamas su padidėjusia tam tikrų rūšių vėžio rizika. Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, alkoholio vartojimas yra žinomas įvairių rūšių vėžio, įskaitant kepenų, krūties, storosios žarnos ir stemplės vėžį, rizikos veiksnys.
Aluje esantis etanolis metabolizuojamas į acetaldehidą, kuris yra žinomas kancerogenas, galintis pažeisti DNR ir padidinti vėžio išsivystymo riziką.
Kiek alaus yra per daug?
Kiek alaus yra per daug, kiekvienas žmogus nustato skirtingai. Paprastai daugumai suaugusiųjų saikingas alaus vartojimas laikomas saugiu, o rekomenduojama riba yra iki vieno gėrimo moterims ir iki dviejų gėrimų vyrams.
Tačiau nustatant toleranciją svarbūs individualūs veiksniai, tokie kaip amžius, svoris, lytis ir bendra sveikatos būklė.
Labai svarbu žinoti savo ribas ir jų laikytis, kad išvengtumėte galimų sveikatos problemų, susijusių su gausiu alkoholio vartojimu, nepiktnaudžiauti alumi ir kitu alkoholiu, vartoti jį kaip įmanoma rečiau.
