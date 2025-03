Štai kas nutinka organizmui kasdien geriant alų: kiti to net nežino

Tačiau svarbu nepamiršti, kad kasdienis alaus vartojimas gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių sveikatai.

Kas nutinka kasdien geriant alų?

Todėl yra svarbu žinoti alaus poveikį organizmui ir kokias galimas pasekmes gali sukelti nuolatinis šio gėrimo vartojimas, rašoma eatingwell.com.

Alus veikia kaulus

2021 m. žurnale „Nutrients“ paskelbtoje apžvalgoje teigiama, kad alaus gėrimas yra susijęs su didesniu vyrų ir moterų kaulų mineraliniu tankiu, o vieno alaus bokalo išgėrimas per savaitę gali būti susijęs su mažesne klubo sąnario lūžių rizika.

Tačiau tam pagrįsti reikia atlikti daugiau tyrimų ir įvertinti, ar alaus vartojimo nauda nusveria jo vartojimo trūkumus.

Gali sutrikdyti miegą

Nors alaus – kaip ir kitų rūšių alkoholio – gėrimas žinomas dėl to, kad leidžia žmogui atsipalaiduoti ir patirti euforijos jausmą, tačiau alkoholio intoksikacija gali turėti įtakos ilgalaikei jūsų smegenų sveikatai.

„Aluje esantis alkoholis gali paveikti smegenis taip, kad sulėtėja refleksai, gali sutrikti pusiausvyra, atmintis ir miegas“, – sako dietologė Kimberly Gomer.

Nacionalinis piktnaudžiavimo alkoholiu ir alkoholizmo institutas teigia, kad alkoholis gali paveikti jūsų smegenų komunikacijos kelią ir netgi paveikti smegenų gebėjimą apdoroti informaciją.

Kaip mini K. Gomer, miegas gali sutrikti, net jei per dieną suvartojate nedidelį kiekį alkoholio. 2018 m. žurnale „JMIR Mental Health“ paskelbtame tyrime buvo lyginama skirtingus alkoholio kiekius vartojusių dalyvių miego kokybė ir nustatyta, kad net ir nedaug alkoholio vartojančių asmenų miego kokybė suprastėjo 9,3 proc.

Vartojant alkoholį, kepenys įsijungia į darbą, kad alkoholis būtų metabolizuojamas, todėl miegas gali būti neramus.

Lėtina svorio metimo procesą

„Kiekvieną kartą, kai geriate alų, jis patenka tiesiai į kepenis. Organizmas neturi galimybės saugoti alkoholio, nes atpažįsta jį kaip toksiną. Tuomet kepenys teikia pirmenybę jo panaudojimui energijai“, – sako dietologė K. Gomer.

Kai alkoholis suvartojamas, jis eina į „pirmąją eilę“, kaip sako dietologė, nes kepenys pirmiausia nori atsikratyti šio toksino. Taigi, jei bandote numesti svorio, kadangi alkoholiui teikiama pirmenybė, jis gali sulėtinti visą riebalų deginimo procesą.

„Kepenų darbas – filtruoti cirkuliuojantį kraują ir naikinti toksines medžiagas, įskaitant alkoholį. Kepenys gali susidoroti su tam tikru alkoholio kiekiu, tačiau žmogui ir toliau vartojant alkoholį, jos gali patirti tokį stresą, kad gali būti negrįžtamai pažeistos“, – sako ji.

Gali sukelti virškinimo problemų

„Alkoholis pirmiausia suskaidomas skrandyje, todėl padidėja virškinimo sulčių kiekis. Alkoholis taip pat dirgina plonąją žarną, be to, gali paveikti įprastą maisto judėjimo joje greitį, todėl gali atsirasti pilvo skausmas, pilvo pūtimas ir viduriavimas“, – sako ji.

Vartojamas dideliais kiekiais alkoholis gali sukelti žarnyno uždegimą ir sukelti problemų virškinimo trakte bei kepenyse, rašoma 2017 m. leidinyje „Alcohol Research.“

Gali sukelti dehidrataciją

„Aluje esantis alkoholis gali sukelti dehidrataciją. Inkstai yra atsakingi už skysčių ir elektrolitų reguliavimą, o alkoholis gali sutrikdyti hormonų, kurie veikia inkstų funkciją, veiklą.

Tai gali paveikti inkstus ir organizmo gebėjimą reguliuoti skysčius ir elektrolitus. Jis taip pat sutrikdo hormonų, kurie turi įtakos inkstų funkcijai, veiklą“, – teigia K. Gomer.

Tačiau vieno 2017 m. žurnale „Nutrients“ paskelbto tyrimo metu nustatyta, kad vartojant saikingą kiekį alkoholinių gėrimų, pavyzdžiui, alaus, šio gėrimo poveikis nebuvo toks stiprus kaip kitų alkoholinių gėrimų, pavyzdžiui, vyno ir likerio.

Gali padidinti lėtinių ligų riziką

Gėrimų skaičiaus ribojimas tikrai svarbus, kai reikia pasirūpinti ilgalaike sveikata, ypač kai kalbama apie keleto lėtinių ligų rizikos mažinimą.

Nors 2018 m. žurnale „Nutrients“ paskelbtame tyrime nustatyta tam tikrų sąsajų tarp saikingo alkoholio vartojimo ir geresnės širdies sveikatos dėl galimo alkoholio gebėjimo mažinti DTL („gerojo“) cholesterolio kiekį.

2022 m. žurnale „The American Journal of Medicine“ paskelbtoje sisteminėje apžvalgoje padaryta išvada, kad daugelyje stebėjimo tyrimų galėjo būti pervertinta alkoholio, daugiausia vyno, vartojimo nauda širdies ir kraujagyslių sveikatai, nes nebuvo atsižvelgta į kitus veiksnius, pavyzdžiui, genetiką, gyvenimo būdą ir socialines bei ekonomines sąsajas su vyno vartojimu.

Be to, Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, per didelis alkoholio kiekis gali padidinti aukšto kraujospūdžio, insulto, širdies nepakankamumo riziką.

Centro duomenimis, kartu su pavojumi širdies sveikatai alkoholio vartojimas yra susijęs su tam tikrų vėžio rūšių, pavyzdžiui, burnos ir gerklės, gerklų, stemplės, tiesiosios žarnos, kepenų ir krūties vėžio, rizikos padidėjimu moterims.