Štai kas nutinka organizmui, kai alkoholį geriate kasdien: to daugelis nežino

Jei kasdien vartojote alkoholį (ir vis dar vartojate), poveikis išlieka ilgiau ir yra pavojingesnis, nei manote, rašo eatthis.com.
Portalas surinko informaciją iš kai kurių geriausių šalies ligoninių ir kalbėjosi su ekspertu apie tai, kas iš tikrųjų atsitinka jūsų kūnui, kai kasdien geriate alkoholį.
Gali pakenkti žarnyno bakterijoms ir sukelti virškinimo problemų
Kiekvieno žmogaus skrandyje yra bakterijų, kurios leidžia normaliai virškinti. Remiantis žurnale „Alcohol Research“ paskelbtu tyrimu, po kiekvieno pirmo gurkšnio alkoholis iš karto veikia šią kūno sritį, sumažindamas tas sveikas mikrobiomas.
Taigi, kasdien geriant alkoholį, daroma ilgalaikė žala skrandžiui ir virškinamajam traktui, o to pasekmė yra taip vadinamas „nutekėjimas“. Virškinimo sistema ir žarnynas yra ta vieta, kur organizmas kovoja su infekcijomis, todėl jūs taip pat rizikuojate susirgti dažniau.
Priaugsite svorio
Vynas ir sūris, alus ir mėsainiai, mimozos ir vėlyvieji pusryčiai ‒ yra tiek daug idealių alkoholio ir maisto derinių. Tačiau vartojant alkoholį, ypač per daug, gali įsijungti slopinimas ir suvartojama daugiau kalorijų, sako gydytoja Coral Dabarera Edelson, kuri daugiausia dėmesio skiria žarnyno gydymui.
„Kūnas pirmiausia naudoja alkoholį kaip kuro šaltinį, todėl kitos maistinės medžiagos (riebalai, angliavandeniai) organizme kaupiasi kaip riebalai“, ‒ sako ji. Tai reiškia, kad alkoholis gali sumažinti riebalų deginimą organizme. Saikas yra pagrindinis dalykas, sako ji.
Sportuosite, o rezultatų nesimatys
Jei stengiatės užsiauginti raumenų ir kasdien geriate alkoholį, nematysite viso intensyvaus darbo rezultatų. „Alkoholio vartojimas turi įtakos raumenų atstatymo greičiui (treniruojantis raumenys plyšta, o paskui atsinaujina, o tai lemia augimą)“, ‒ sako Edelson. „Tai ypač svarbu po treniruočių ir ilsintis tarp treniruočių, kai vyksta didesnė baltymų sintezė.
2014 metų žurnale „PLOS One“ atliktas tyrimas parodė, kad alkoholio vartojimas praėjus keturioms valandoms po treniruotės, net ir be baltymų, sumažino raumenų augimą aštuoniems tyrime dalyvavusiems vyrams, rašo eatthis.com
„Kuo ilgiau galėsite atsisakyti gėrimo po treniruočių, tuo geriau“, ‒ sako Edelson.
Sutriks miegas
Kenčia ne tik žarnyno bakterijos ‒ nuolatinis gėrimas kiekvieną dieną pagreitina širdies ritmą. Tampa sunku pilnai atsipalaiduoti ir galite pastebėti, kad dažnai prabundate naktį. Tiesą sakant, alkoholis gali būti susijęs su 10% nuolatinių nemigos atvejų, teigia „Harvard Health“.
Pasak Mayo klinikos, alkoholis apsunkina viso kūno funkcijų sulėtėjimą, tačiau gerklės raumenys atsipalaiduoja, iš dalies uždaro kvėpavimo takus ir sukelia tam tikrų kvėpavimo problemų, tokių kaip miego apnėja ir knarkimas.
Jūsų kepenys nepaliaujamai sunkiai dirba
Jei kasdien vartojate alkoholį, kepenys filtruoja kenksmingą sankaupą organizme. Šis darbas reikalauja „aukų“, o iš tų, kurie daug geria, iki 15 proc. susirgs su alkoholio vartojimu susijusiomis kepenų ligomis, teigia „Healthline“.
Daugelis jomis sergančių žmonių iš pradžių nežino, kad riebalai pradeda kauptis ant kepenų. Simptomai yra pykinimas, nuovargis, kojų ir pilvo patinimas ir kt..
Padidėja insulto ir infarkto tikimybė
Pasak Amerikos širdies asociacijos, nors kasdien geriate alkoholį, galbūt nežinote apie padidėjusį riebalų kiekį organizme, tačiau jis gali kauptis arterijose aplink širdį.
Didelis trigliceridų kiekis siejamas su dideliu blogojo cholesterolio kiekiu arba mažu gerojo cholesterolio kiekiu, todėl padidėja ir insulto rizika.
