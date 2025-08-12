Skelbia apie nemokamas sveikatos paslaugas Lietuvoje: kiti apie jas net nežino

Būtent todėl prevencinės programos apima ir jaunus žmones, kuriems rizika susirgti jau padidėjusi.
Ragina tikrintis pagal prevencines programas
Ankstyva diagnostika leidžia ligą aptikti dar tuomet, kai ji nesukelia jokių simptomų, ir pradėti gydymą laiku. Tai gali išgelbėti gyvybes bei sumažinti sergamumo ir mirtingumo rodiklius.
„Kai manome, kad esame per jauni tikrintis pagal prevencines programas, galime klysti.
Nemokamai tikrintis prevenciškai dėl gimdos kaklelio, krūties, prostatos, storosios žarnos vėžio bei širdies ir kraujagyslių ligų tam tikru periodiškumu turėtų nustatyto amžiaus žmonės, t. y. kai išauga rizika susirgti šiomis ligomis. Pagal kai kurias prevencines programas tikrintis reikia ir jauniems žmonėms.
Pavyzdžiui:
- dėl gimdos kaklelio vėžio pagal programą turi tikrintis moterys jau nuo 25 metų (imtinai);
- dėl širdies ir kraujagyslių ligų – vyrai ir moterys nuo 40 m. (imtinai);
- dėl krūties vėžio – moterys nuo 45 metų (imtinai);
- dėl prostatos vėžio – vyrai nuo 45 metų (imtinai), jeigu tėvas ar broliai sirgo šia liga.
Patikra pagal prevencines programas padeda aptikti nejuntamas ligos užuomazgas ar nustatyti riziką susirgti, o prireikus laiku pradėti gydymą, todėl gali sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo šių ligų.
Tikrinkimės laiku – nelaukime, kai pasijusime blogai. O jei jaučiamės blogai, nelaukime nustatyto amžiaus – nedelsdami kreipkimės į savo šeimos gydytoją. Jis atliks būtinus tyrimus ir, jei reikia, išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą.
Dėl prevencinės patikros pagal programas reikia kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje esate prisirašę.
Apie visas prevencines programas šioje nuorodoje“, – rašoma įraše.
