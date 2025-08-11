8-metė Editos dukra per miegus išleido keistą garsą: supratusi, kas vyksta, reagavo žaibiškai

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Edita, ši sutiko papasakoti apie lemtingą rytą, kurio metu buvo labai išsigandusi dėl dukrytės.
Šiuo pasakojimu Edita norėjo įspėti visus tėvus, kad šie greitai reaguotų į pirmuosius epilepsijos simptomus.
8-metei prasidėjo traukuliai
Mergaitės mama pasakojo, kad viskas vyko dar šių metų kovo 15 dieną, tai buvo šeštadienio rytas. Tuo metu Edita jau pamažu ruošėsi į darbą, kai išgirdo neįprastą garsą.
„Pamenu, kad taip gulėdama šalia jos išgirdau kažkokį tai garsą. Pažiūrėjau į ją, ji visa buvo išsižiojusi, išleido dar kažkokį garsą, kaip atsikvėpimą, jai ėmė mirkčioti užsimerkusios akytės, pati sustingo, ėmė akmenėti, drebėti.
Aš išsigandusi pradėjau ją šaukti vardu, klausti, kas yra, kas nutiko. Tada mano didieji vaikai, kurie jau pilnamečiai, atskėlė, o aš rėkiau, kad gelbėtų, nes kažkas vyksta sesei.
Didysis sūnus man pasakė, kad jai epilepsija. Visa laimė, kad aš ją jau buvau pavertusi ant šono. Tuomet iškart pradėjome skambinti greitajai“, – su ašaromis akyse dukrytės priepuolį prisiminė Edita.
Vis tik, pasak jos, visa laimė, kad tuomet greitoji greitai atvyko į jų namus ir išgabeno mergaitę į ligoninę. Pasak Editos, dar namuose dukrytei buvo suduoti atpalaiduojantys vaistai, kurie padėjo suakmenėjusiam mažosios kūnui atsipalaiduoti.
Mama pasakojo, kad jos dukrytė ligoninėje atsigavo tik po trijų ilgų valandų. Atsigavimas buvo sunkus ir ilgas, o mažąją mergaitę teko iš Mažeikiuose esančios ligoninės pervežti į Šiauliuose esančią ligoninę.
„Aš tada įdėjau į „Facebook“ įrašą apie visą šitą situaciją ir atsirado mamų, kurios atsiliepė ir parašė man asmeniškai, kur kreiptis su visais telefono numeriais, specialistų vardais ir pavardėmis.
Iš tiesų, po šio įvykio mes labai greitai priėjome prie specialistų, nuvykome privačiai pas Vilniaus gydytojus ir jau po dviejų savaičių mums padarė tyrimus“, – pasakojo Edita.
Pasak jos, tyrimų metų paaiškėjo, kad mergaitės galvoje yra cista, o priepuolis buvo epilepsijos. Vis tik, kaip aiškino Edita, kol nepasikartojo antrasis priepuolis, diagnozė oficialiai nebuvo patvirtinta.
Pasiteiravus moters, ar dukrytė turėjo sveikatos problemų iš anksčiau, ši tikino, kad ne. Vis tik Edita pridūrė, kad jos dukrytė „ankstukė“ ir buvo išnešiota tik septynis su puse mėnesio.
„Ji gimė su kraujosrūva galvytėje, tačiau augo gerai ir tikrai nebuvo matyti jokių sutrikimų. Iš tiesų, tada nesimatė nieko blogo, tačiau įvykus priepuoliui paaiškėjo – galvytėje cista“, – sakė ji.
Dukrytė pasikeitė po priepuolio
Šiuo metu nuo priepuolio jau yra prabėgę penki mėnesiai. Pasiteiravus Editos, kaip jaučiasi jos dukrytė ir kas dėl jos sveikatos yra daroma, ji pirmiausia papasakojo, kad mergaitei yra pasireiškę nerviniai priepuoliai.
Pasak Editos, dabar dukrytė labai greitai susierzina, kartais pasako tokių dalykų, kurių anksčiau niekad nesakydavo, ir labai greitai atsiprašo.
„Po magnetinio rezonanso tyrimo jai pasireiškė stiprūs nerviniai priepuoliai, kurių metu pastebiu, kad ji labai greitai susierzina, sako man, kad nutilčiau, užsičiaupčiau, kad manęs nemyli, o po sekundės tarsi pati viską supranta ir po penkių sekundžių atsiprašo.
Tikrai pastebime, kad ši cista galimai paveikė jos nervinę sistemą“, – liūdnai tarstelėjo Edita.
Ji taip pat pridėjo, kad stipriai pasikeitė ir jų kasdienybė, mat visa šeima griežtai laikosi gydytojų rekomendacijų – jokių staigių temperatūrų pokyčių ir ypatingas atidumas tuo laiku, kai mergaitė miega.
„Dabar mes miegame su tokiais skambaliukais, uždėtais ant rankų, tam, kad netgi jeigu eičiau į tualetą, aš žinočiau, kad jos judesiai pasikeitė, galimai prasidėjo traukuliukai“, – niūria kasdienybe dalijosi ji.
Taip pat Edita aiškino, kad visos svajonės apie atostogas šiltuose kraštuose – jų šeimai „nuplaukė“, nes aukšta temperatūra gali iššaukti priepuolį.
„Taip pat gydytojai nustatė, kad visas tas priepuolis jai buvo iššauktas nuo stiprios, aukštos temperatūros, tad ji negali būti saulėje, eiti į pirtis, labai sušilti, turime ir saugotis, kad nesirgtume.
Mums taip ir buvo, kai prieš dvi savaites dukra paskambino ir pasakė, kas sesė turi temperatūros. Aš tada anksčiau baigiau darbą, dukrytei temperatūra jau buvo pakilusi iki 38,5 laipsnių.
Mums gydytojai Vilniuje sakė, kad turime vengti aukštesnės nei 38 laipsnių temperatūros, tad mes tą pačią dieną atsidūrėme Mažeikių priimamajame.
Mums pasakė, kad esame iš tų pacientų, kurie net jeigu turi slogą ar gerklės skausmą, geria antibiotikus, nes temperatūra gali iššaukti priepuolį.
Dabar mes tik pasvajoti galime apie atostogas ten, kur šilta, vien dėl to, nes nežinome, ar dar kažkada gyvenime tai kartosis“, – paaiškino mama.
Siunčia žinią visiems tėvams
Edita pokalbio metu taip pat norėjo perduoti svarbią žinutę visiems tėvams. Anot jos, tai privalo žinoti kiekvienas.
„Jeigu jau vaiką ištiko priepuolis, matote, kad kažkas negerai, tai kuo greičiau reaguokite ir kvieskite greitąją pagalbą. Tikrai svarbu nedelsti“, – pirmuoju patarimu dalijosi ji.
O jau ištikus priepuoliui, Edita ragino nepalikti savo vaikų vienų ir būti kartu su jais. Pasak jos, palaikymas yra labai svarbus mažam vaikeliui.
„Būkite šalia. Kai mes pagalvojame, kad jeigu jau yra dukrytei taip buvę miego metu, o juk daug rūšių priepuolių yra, kurie gali ištikti einant, keliaujant, važiuojant ar tiesiog atsisėdus ant kėdės, o mūsų miegant – tai gal tiesiog svarbu nepalikti vaikų, stebėti juos“, – sakė ji.
