„2go“ lauko ekranų tinklas: galimybės įsimintinai reklamai Baltijos šalyse

„2go“: laikas būti matomam Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
„2go“ lauko ekranų tinklas siūlo modernius, aukštos kokybės lauko ekranus visose Baltijos šalyse. Tai galimybė kurti reklamos kampanijas miesto, šalies ar tarptautiniu mastu, kas ypač aktualu prekių ženklams, apimantiems Baltijos šalių rinkas.
„2go“ lauko ekranų tinklas – tai ne tik itin platus lauko ekranų pasirinkimas, bet ir atsakingai atrinktos ekranų vietos: LED lauko ekranai yra užimtose gatvėse, sankryžose, šalia įvairių vartotojų traukos objektų, miestų centruose ir pan.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Ryga, Talinas, Tartu, Pernu ir kiti miestai – galimybių matomai reklamos kampanijai daugybė, o profesionali „2go“ komanda padeda suplanuoti reklamos kampaniją ekranuose pritaikytą kiekvieno kliento poreikiams.
Kiekvienais metais stebimas lauko reklamos rinkos augimas. Tai nestebina, turint omenyje, kad šia medija pasitiki tiek rinkodaros specialistai, tiek vartotojai. „YouGov“ apklausos (2024) duomenimis, 48 % Y ir 48 % Z kartos atstovų rekomenduotų produktus, matytus lauko reklamos priemonėse; atitinkamai 53 % ir 54 % apie lauko reklamos priemonėje matytą prekės ženklą daugiau informacijos ieškotų internete.
Modernūs reklamos sprendimai, išskirtiniai ekranai ir matomumas
Reklamos lauko ekranuose privalumų – daugybė, o „2go“ lauko ekranų tinkle siekiama sukurti optimalias sąlygas matomai, įsimintinai ir efektyviai reklamos kampanijai. Tinkle siūlomi lauko ekranai ir ekranai ant viadukų – šios ryškios medijos įsilieja į miesto kraštovaizdį ir tampa kasdienių kelionių miesto gatvėmis dalimi. Kodėl verta rinktis reklamą lauko ekranuose?
Didelė auditorija
„2go“ lauko ekranų tinklo siūlomi lauko ekranai yra įrengti didelį matomumą užtikrinančiose miestų vietose, tokiose kaip didelio užimtumo gatvės, sankryžos; taip pat LED ekranai įrengiami netoliese prekybos centrų, arenų, verslo ar pramogų centrų. Tai vietos, kuriose yra dideli vartotojų srautai, taigi ir didelė auditorija, matanti ekranuose transliuojamą reklamos žinutę.
Kokybė
Modernūs, dideli „2go“ siūlomi lauko ekranai užtikrina aukščiausios kokybės reklamą. Aukšta rezoliucija ir ekranų parametrai (parenkami atsižvelgiant ir į ekrano įrengimo vietą) užtikrina patrauklų, dėmesį traukiantį vaizdą, matomą tiek pėstiesiems, tiek transporto priemonių keleiviams.
Dėmesys
Lauko ekranai, kaip ir minėta, tampa miestų dalimi, matoma kasdienių kelionių miesto gatvėmis metu. Modernūs ir kokybiški ekranai atkreipia dėmesį, tačiau neerzina, kadangi neisveržia į vartotojų asmeninę erdvę. Negana to, „Kantar Media Reactions 2024“ duomenimis, reklama ekranuose už namų ribų yra palankiai vertinama tarp vartotojų, o medija, kuri yra palankiai vertinama, labiau atkreipia dėmesį.
Prekės ženklo atpažįstamumo, žinomumo didinimas
Reklama lauko ekranuose – tinkama priemonė didinti prekės ženklo atpažįstamumą ir žinomumą (žinoma, tam taip pat reikalingas profesionaliai ir tikslingai sukurtas reklamos klipas). Dideliame ekrane transliuojama ryški reklama, matoma ne vieną kartą, įsimena ir padeda kurti prekės ženklo įvaizdį.
Puikios galimybės derinti su kitomis reklamos priemonėmis
Lauko ekranai – universali reklamos priemonė, tinkama įvairiems kampanijoms tikslams įgyvendinti. Reklama lauko ekranuose gali būti derinama su kitomis reklamos medijomis, tokiomis kaip radijas, televizija, reklama ant viešojo transporto ir t. t., taip sukuriant visapusišką ir vieningą reklamos kampaniją.
Tai – tik keli iš daugybės privalumų, kuriuos suteikia reklama lauko ekranuose. Vartotojų dėmesys šiandien – itin svarbus, kasdien juos pasiekia didžiuliai informacijos srautai, todėl būti matomam tampa vis sunkiau. O tinkamų reklamos kanalų pasirinkimas užtikrina matomumą.
„2go“, be kitų lauko ekranų suteikiamų privalumų, taip pat siūlo ir išskirtinius sprendimus. Tai pirmieji ir vieninteliai Lietuvoje ekologiški lauko ekranai su saulės baterijomis; pirmasis ir vienintelis toks Baltijos šalyse tripusis, lenktos formos lauko ekranas Kaune bei vienintelis Lietuvoje dvipusis lenktos formos ekranas Panevėžyje. „2go“ itin vertinama kokybė, ilgaamžiai sprendimai bei klientų pasitikėjimas.
„2go“ – laikas būti matomam.
Daugiau apie „2go“ lauko ekranų tinklą https://www.2go.lt/.
Straipsnį parengė: „OWEXX“.
