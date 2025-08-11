Šie simptomai išduoda kalio ir magnio trūkumą: pasitikrinkite

Apie magnio ir kalio svarbą organizmui, trūkumą ir atsargų papildymo būdus naujienų portalio tv3.lt pasakojo Centro poliklinikos šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.
Pašnekovas atskleidė, kodėl svarbu visuomet turėti pakankamai magnio ir kalio organizme bei kas gresia ilgą laiką nepildant šių atsargų.
Magnio ir kalio reikšmė organizmui
Pirmiausia pašnekovas prabilo apie tai, kokį vaidmenį organizme atlieka magnis ir kalis. Jis pasakojo, kad kai kurios jų funkcijos panašios.
Iš pradžių jis prabilo apie magnio reikšmę organizmui. Pasak šeimos gydytojo I. Aleksos, magnio pagrindiniai uždaviniai – užtikrinti raumenų atsipalaidavimą ir nervinio impulso skleidimą.
„Iš principo, jo reikia tam, kad raumenys tinkamai atsipalaiduotų, t. y. netrauktų mėšlungis, kraujagyslių įsitempimas būtų vienodas, magnio jonai, esantys kraujyje, galėtų tinkamai dirbti. Dėl to magnio vartojimas yra labai svarbus“, – pasakojo jis.
Vėliau jis prakalbo apie kalio funkciją. Pasak jo, magnis yra mikroelementas, o kalis – makroelementas, kas rodo, kad kalio koncentracija kraujyje yra labai didelė.
Šeimos gydytojas I. Aleksa atskleidė, kad magnio ir kalio funkcijos turi šiokių tokių panašumų:
„Kalis svarbus nervinio impulso susidarymui ir atsipalaidavimui, nes kalis juda į ląstelę ir iš jos, kad įvyktų raumenų susitraukimas, širdies darbas, kad tinkamai būtų palaikomas visos organizmo pusiausvyros darbas.“
Magnio ir kalio trūkumo ženklai
Pasiteiravus pašnekovo, kokie ženklai išduoda šių elementų trūkumą organizme, jis pasidalijo savo įžvalgomis.
Pirmiausia gydytojas I. Aleksa atskleidė, kokie ženklai gali išduoti magnio mikroelemento trūkumą organizme.
„Magnio trūkumas gali pasireikšti per mėšlungio skausmą, taip pat gali būti pasireiškiantys raumenų tikai, nevalingi raumenų susitraukimai.
Pakankamai retai, tačiau taip pat gali pasireikšti traukuliai dėl netinkamo nervų sistemos darbo, širdies ritmo sutrikimai. Mes su jais nesusiduriame dažnai, tačiau tai labai pavojinga gyvybei“, – įspėjo pašnekovas.
Jis taip pat informavo apie tai, kokie ženklai gali išduoti kalio trūkumą organizme. Pasak pašnekovo, ilgai delsti turint mažas kalio atsargas – negalima.
„Ilgą laiką trūkstant kalio pasireiškia širdies ritmo sutrikimai arba atsiranda papildomi širdies plakimai, matomi kardiogramoje, raumenų nuovargis.
Na, o esant ryškiai hipokalemijai gali ištikti mirtis – sustoti širdis“, – grėsmingomis prognozėmis dalijosi pašnekovas.
Magnio ir kalio atsargų organizme pildymo būdai
Pokalbio pabaigoje pašnekovas taip pat pasidalijo patarimais, kaip galima papildyti magnio ir kalio atsargas organizme.
Jis aiškino, kad šių elementų galima gauti iš papildų, tačiau taip pat yra natūralių būdų praturtinti savo mitybą ir taip susirinkti reikalingą kiekį šių medžiagų.
„Magnio galime gauti vartodami maistą, kuris turi daugiau magnio. Labai daug magnio turi lapinės daržovės, ankštinės kultūros, pilno grūdo produktai, bananai, avokadai – juose labai daug magnio.
Jeigu galvojame apie tai, kas būdinga lietuvių maisto kultūrai, tai lapinės daržovės ir ankštinės kultūros yra puikus pasirinkimas“, – patarė jis.
Šeimos gydytojas taip pat atskleidė, kad kalio gyvenant Lietuvoje ir maitinantis vietiniu maistu, atsargas papildyti nėra sudėtinga.
Anot jo, pradedant nuo vasaros sezono pradžios Lietuvoje auga uogos ir daržovės, turinčios šios medžiagos, tačiau taip pat pasidalijo įspėjimu – kalio viršyti negalima.
„Kalio labai daug turi daug vasarą Lietuvoje augančių produktų. Jei pradėtume nuo birželio mėnesio, tai kalio turi daug braškės, pomidorai, bulvės, vynuogės, kurios pas mus dera vėlyvą vasarą ir rudenį.
Per papildus taip pat galime gauti kalio, bet reiktų neperdozuoti, nes kalio perdozavimas gali būti grėsmingas. Per didelis kalio kiekis slopina širdies darbą ir širdies bioelektriniai potencialai pradeda netinkamai veikti, ji ima lėtėti ir galiausiai sustoja“, – atskleidė jis.
