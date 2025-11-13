 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas pritarė Venckaus skyrimui Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku

2025-11-13 14:23 / šaltinis: BNS
2025-11-13 14:23

Seimas ketvirtadienį pritarė siūlymui Apeliacinio teismo teisėją Tomą Venckų skirti šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku.

Apeliacinis teismas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

0

Slapto balsavimo metu kandidatūrą palaikė 42 Seimo nariai, prieš buvo 22, dešimt susilaikė.

„Dėkoju už išreikštą pasitikėjimą. Stengsiuosi pareigas vykdyti sąžiningai ir atsakingai“, – po pritarimo iš Seimo tribūnos kalbėjo T. Venckus.

Kiek anksčiau prisistatydamas parlamentarams jis yra sakęs, jog dirba privatinės teisės srityje, daugiausiai nagrinėja civilines bylas.

Jis teigė, kad sieks teismo sprendimų motyvuojamąją dalį padaryti aiškesne visuomenei.

Teisėją skirti Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku siūlė prezidentas Gitanas Nausėda.

Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis yra teigęs, jog T. Venckus turi ilgametę teisėjo patirtį, teismų sistemoje jis dirba beveik 20 metų, o teisėjo pareigas eina per 13 metų.

Apeliacinio teismo teisėju T. Venckus dirba nuo 2022-ųjų sausio, specializuojasi bylose dėl užsienio teismo, arbitražų sprendimų pripažinimų ir leidimo vykdyti, taip pat bylose pagal skundus dėl nacionalinių teismų ir arbitražų sprendimų.

