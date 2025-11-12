 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šios kelionės taksi vairuotojas nepamirš niekada: keleivio elgesys pašiurpino net visko mačiusius

2025-11-12 19:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 19:10

Britų boksininkas Rossas Kitchenas lapkričio mėnesį stojo prieš teismą Turkijoje. 35 metų sportininkas kaltinamas žiauriu taksi vairuotojo užpuolimu Stambule.

Taksi vairuotojo užpuolimas Stambule (nuotr. stop kadras)

1

Prokuratūra prašo jam skirti iki 33 metų laisvės atėmimo bausmę, rašoma fakt.pl.

Taksi vairuotoją sumušė iki komos

Incidentas įvyko 2025 metų balandžio 25 dieną. Atvykęs į Stambulą, R. Kitchenas įsėdo į taksi, kurį vairavo 56-erių Kadiras Biceras. Jis paprašė vairuotojo nuvežti jį į miesto centrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelionės pradžioje boksininkas elgėsi ramiai, tačiau netrukus pradėjo rodyti dirglumo požymius. Staiga jis tapo agresyvus – sugriebė vairuotoją už kaklo, bandė nukąsti jam nosį ir dūrė pirštais į akis. Visa tai užfiksavo automobilio vaizdo kamera.

K. Bicerui pavyko sustabdyti automobilį ir iššokti lauk, tačiau R. Kitchenas jį vijosi ir tęsė užpuolimą išlipus. Kitam taksi vairuotojui radus be sąmonės gulintį vyrą, buvo iškviesta pagalba.

56 metų auka buvo nugabenta į ligoninę komos būsenos, su sunkiais sužalojimais – sulaužytais veido kaulais, patinusiomis akimis ir įkandimų žymėmis. A. Kitchenas pabėgo iš įvykio vietos, bet netrukus buvo susektas ir sulaikytas policijos.

Gresia iki 33 metų kalėjimo

Pirmasis teismo posėdis įvyko lapkričio 4 dieną Stambule. A. Kitchenas, sulaikytas nuo balandžio mėnesio, teisme aiškino, kad išpuolį surengė ištikus panikos priepuoliui.

„Aš jau prieš atvykdamas į Turkiją nesijaučiau gerai. Maniau, kad mane pagrobė, todėl ir užpuoliau“, – sakė jis.

Kaltinime nurodoma, kad boksininkas sukėlė sunkius kūno sužalojimus. Jam gresia nuo 13 iki 33 metų laisvės atėmimo bausmė.

„Dalis mano veido vis dar nutirpusi, viena akimi nematau, turiu judėjimo sunkumų, naktimis prabundu rėkdamas“, – teigė užpultas taksi vairuotojas K. Biceras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

