Ispanijoje kūdikį pagimdžiusios Dovilės istorija pribloškia – prašo leisti likti su dukryte, bet teismas negailestingas

Moteris nenori grįžti iš Ispanijos į Lietuvą, kur tektų sėsti už grotų. Vis dėlto, Kauno apygardos teismas atmetė nuteistosios ir jos gynėjo prašymą atidėti jai paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą dėl to, kad ji augina mažametį vaiką.
Moteris buvo nuteista dar 2023 metais – to paties Kauno apygardos teismo nuosprendžiu ji pripažinta kalta dėl disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų ir jų kontrabandos.
Už šias veikas jai paskirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Lietuvos apeliacinis teismas 2024 m. kovo 14 d. nuosprendį pakeitė tik iš dalies – panaikino vieną faktinę aplinkybę dėl neteisėto medžiagų gabenimo į gyvenamąją vietą Ispanijoje, tačiau bausmės dydis liko nepakeistas.
2024 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinį skundą atmetė. Tačiau tas pats teismas 2025 m. gegužės 8 d. priėmė sprendimą sustabdyti nuosprendžio vykdymą, kol bus išnagrinėta svarbi byla dėl BPK 338 straipsnio 2 dalies atitikimo Konstitucijai.
Ši norma numato, kad bausmės vykdymo negalima atidėti moteriai, turinčiai vaiką iki trejų metų, jeigu ji nuteista už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. Būtent ši išimtis ir tapo naujo Dovilės bei jos gynėjo prašymo pagrindu.
Prašė atidėti bausmės vykdymą
Teismui pateiktame prašyme nuteistoji nurodė, kad 2025 m. birželio 3 d. pagimdė dukrą, o jos ir kūdikio gyvenamoji vieta yra Ispanijoje – apie 3,5 tūkst. kilometrų nuo Lietuvos.
Moteris teigė, kad kelionė su naujagimiu būtų pavojinga ir sukeltų realią grėsmę vaiko sveikatai bei gyvybei.
Jos nuomone, BPK 338 straipsnio 2 dalis pažeidžia Konstituciją, nes neleidžia atidėti bausmės vykdymo vien dėl to, kad moteris nuteista už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nors mažamečio vaiko auginimas yra objektyvi aplinkybė, nepriklausanti nuo asmens valios.
Nuteistosios teigimu, bausmės atlikimas tokiu laikotarpiu prilygtų žiauriam elgesiui, kankinimui ir diskriminacijai, o įstatyme numatyta išimtis turi būti pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai.
Teismas prašymą atmetė
Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs prašymą, pabrėžė, kad Konstitucinis Teismas jau nagrinėja klausimą dėl šios BPK nuostatos atitikties Konstitucijai.
Tačiau pats faktas, jog byla tebenagrinėjama, nesudaro pagrindo stabdyti nuteistosios bylos nagrinėjimo ar atidėti bausmės vykdymą.
Teismas pažymėjo, kad Dovilė yra nuteista už labai sunkų nusikaltimą, o tai tiesiogiai atitinka BPK 338 straipsnio 2 dalyje nustatytą išimtį. Todėl bausmės vykdymo atidėti pagal šią normą negalima.
Nutartį per 7 dienas galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.
