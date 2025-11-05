Teismas Valdą Sutkų pripažino kaltu: skirta laisvės atėmimo bausmė

Kaip pranešė bylą išnagrinėjusi teisėja Nijolė Žimkienė, į V. Sutkui skirtą laisvės atėmimo bausmę nutarta įskaityti laikinojo sulaikymo metu išbūtą laiką – tai yra vieną dieną.
Šioje korupcijos byloje nuteistas ir buvęs Lietuvos bankų asociacijos (LBA) vadovas Mantas Zalatorius. Jis pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, dokumentų klastojimo, turto iššvaistymo. M. Zalatoriui skirta 40,7 tūkst. eurų dydžio bauda.
Teismo sprendimu, fizinis asmuo I. M. pripažintas kaltu dėl papirkimo, dokumentų klastojimo, jam skirta 40,4 tūkst. eurų.
Bendrovė „Bonum Partners“ pripažinta kalta dėl prekybos poveikiu, kyšininkavimo, šiam juridiniam asmeniui skirta 100 tūkst. eurų dydžio bauda.
Šis Vilniaus apygardos teismo nuosprendis dar neįsigaliojo, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
2023 m. balandį teismui perduotoje didelės apimties byloje V. Sutkui ir M. Zalatoriui kaltinimai pateikti dėl prekybos poveikiu ir dokumentų klastojimo. V. Sutkus taip pat kaltinamas ir dėl kyšininkavimo, o M. Zalatorius – didelės vertės svetimo turto iššvaistymo.
Kaltinimai byloje taip pat pateikti fiziniam asmeniui I. M. – jis kaltinamas papirkimu ir dokumentų klastojimu. Bendrovė „Bonum Partners“ kaltinama prekyba poveikiu, dokumentų klastojimu ir kyšininkavimu.
Anot prokuratūros, remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, manoma, kad buvęs LVK prezidentas V. Sutkus, pasinaudodamas savo užimamomis pareigomis, visuomenine padėtimi, pažintimis, ryšiais ar kita įtaka, galimai gaudavo neteisėtą piniginį atlygį už jo poveikį Seime priimant įvairius teisės aktus, svarbiems verslo subjektams.
Tyrimo duomenimis, 2019 m. rudenį V. Sutkus galimai veikė M. Zalatoriaus interesais, siekdamas, kad Seime nebūtų priimti teisės aktai, nustatantys naujus mokesčius bankams. Įtariama, kad kaltinamųjų susitikimų, telefoninių pokalbių ir tarpusavio susirašinėjimo metu buvo susitarta dėl didesnės negu 250 MGL (bazinės socialinės išmokos dydžiai – ELTA) vertės kyšio ir suderintas kyšio priėmimo būdas. 2019 m. pabaigoje, kaip įtariama, V. Sutkus ir M. Zalatorius ankstesne data pasirašė tariamą paslaugų teikimo sutartį, kuria buvo siekiama nuslėpti kyšį ir užmaskuoti tikrąją pinigų pervedimo priežastį.
Taip pat ikiteisminio tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad V. Sutkus, būdamas LVK prezidentu ir bendrovės generaliniu direktoriumi, savo ir minėtos bendrovės naudai tiesiogiai pats pažadėjo, susitarė su kitu kaltinamuoju, vienos bendrovės direktoriumi, ir per tarpininką priėmė didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už tai, kad teisėtai vykdydamas savo įgaliojimus rodytų palankumą ir išimtines sąlygas šio kaltinamojo vadovaujamai bendrovei LVK įgyvendinamuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.
Teisėsauga anksčiau V. Sutkui buvo pareiškusi įtarimus ir dėl to, jog jis esą už neteisėtą atlygį rinko ir viešai tendencingai platino neigiamą informaciją apie tuometinį susisiekimo ministrą R. Masiulį, taip neva siekdamas sumenkinti ministro autoritetą. Tiesa, vėliau šie įtarimai buvo panaikinti.
Vykdant ikiteisminio tyrimo veiksmus, 2020 m. liepą V. Sutkus ir M. Zalatorius buvo teisėsaugos sulaikyti. Sulaukę įtarimų korupcija, jie pasitraukė iš vadovaujamų pareigų LVK ir LBA.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!