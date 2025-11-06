Švietimo darbuotojai skelbia protestą: rengs mitingą dėl per mažo atlyginimų augimo

„Spalio 20 dieną Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas viešai pareiškė, jog biudžete numatytas mokytojų atlyginimų augimas yra nepakankamas ir grasino streiku. Vis dėlto jau po savaitgalio paaiškėjo, kad tai tik streiko imitacija – su ŠMSM buvo pasiektas „susitarimas“, išduoti mokytojų interesai ir atsitraukta nuo įsipareigojimų“, – rašoma pranešime.
Kaip skelbta anksčiau, lapkričio pradžioje LŠMPS su ministerija susitarė, jog nuo kitų metų rugsėjo 1 d. mokytojų algos išaugs 11,5 proc.
Vis dėlto, toks pokytis, LŠDPS atstovų teigimu, yra nepakankamas ir neatliepia visų šios srities darbuotojų interesų.
„LŠDPS, girdėdama mokytojų balsą, lapkričio 5 d. taryboje nusprendė, kad šis sprendimas mokytojų netenkina. Tokia susitarimų praktika turi liūdną precedentą – tai ne pirmas kartas, kai ministerija imituoja derybas su profesinėmis sąjungomis, kurios nėra pasirengusios rimtai ginti mokytojų interesų“, – nurodoma pranešime.
„Mokytojai šokiruoti, kad ministrė Raminta Popovienė, kuri buvo linkusi girdėti ir bendradarbiauti, priėmė tokį sprendimą ir, nesuderinusi su visa švietimo bendruomene, Seimui pateikė projektą, kuris sulaužė mokytojams duotą pažadą (…). Užuot kalbėjusi su visomis pusėmis ir siekusi bendro sutarimo ministrė R. Popovienė pateikė projektą, kuris neturi nei mokytojų, nei visų profesinių sąjungų pritarimo“, – pranešime cituojamas LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.
Lapkričio 19 d. organizuoja mitingą
Dėl sprendimo nuo kito rugsėjo mokytojų atlyginimus didinti 11,5 proc. nepatenkinti LŠDPS atstovai skelbia apie pradedamas protesto akcijas. Viena jų – lapkričio 19 d. prie ministerijos organizuojamas mitingas.
„Nepritardama tokiems susitarimams ir siekdama, kad mokytojų balsas būtų išgirstas, LŠDPS pradeda protesto akcijas. Lapkričio 19 dieną, 15 valandą 30 minučių prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamas pirmasis mitingas“, – skelbia LŠDPS.
„Kviečiami visi mokytojai, švietimo darbuotojai ir visuomenės nariai išreikšti savo poziciją“, – rašoma pranešime.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
