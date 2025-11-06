 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Švietimo darbuotojai skelbia protestą: rengs mitingą dėl per mažo atlyginimų augimo

2025-11-06 09:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 09:10

Mokytojų atlyginimų augimui skiriama biudžeto lėšų dalis yra per maža, sako Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS). Todėl šiai profsąjungai priklausantys švietimo sistemos darbuotojai lapkričio 19 d. ketina rinktis į mitingą.

Mokykla. BNS Foto

Mokytojų atlyginimų augimui skiriama biudžeto lėšų dalis yra per maža, sako Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS). Todėl šiai profsąjungai priklausantys švietimo sistemos darbuotojai lapkričio 19 d. ketina rinktis į mitingą.

REKLAMA
3

„Spalio 20 dieną Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas viešai pareiškė, jog biudžete numatytas mokytojų atlyginimų augimas yra nepakankamas ir grasino streiku. Vis dėlto jau po savaitgalio paaiškėjo, kad tai tik streiko imitacija – su ŠMSM buvo pasiektas „susitarimas“,  išduoti mokytojų interesai ir atsitraukta nuo įsipareigojimų“, – rašoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, lapkričio pradžioje LŠMPS su ministerija susitarė, jog nuo kitų metų rugsėjo 1 d. mokytojų algos išaugs 11,5 proc. 

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, toks pokytis, LŠDPS atstovų teigimu, yra nepakankamas ir neatliepia visų šios srities darbuotojų interesų. 

REKLAMA

„LŠDPS, girdėdama mokytojų balsą, lapkričio 5 d. taryboje nusprendė, kad šis sprendimas mokytojų netenkina. Tokia susitarimų praktika turi liūdną precedentą – tai ne pirmas kartas, kai ministerija imituoja derybas su profesinėmis sąjungomis, kurios nėra pasirengusios rimtai ginti mokytojų interesų“, – nurodoma pranešime. 

Mokytojai šokiruoti, kad ministrė Raminta Popovienė, kuri buvo linkusi girdėti ir bendradarbiauti, priėmė tokį sprendimą ir, nesuderinusi su visa švietimo bendruomene, Seimui pateikė projektą, kuris sulaužė mokytojams duotą pažadą (…). Užuot kalbėjusi su visomis pusėmis ir siekusi bendro sutarimo ministrė R. Popovienė pateikė projektą, kuris neturi nei mokytojų, nei visų profesinių sąjungų pritarimo“, – pranešime cituojamas LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 19 d. organizuoja mitingą

Dėl sprendimo nuo kito rugsėjo mokytojų atlyginimus didinti 11,5 proc. nepatenkinti LŠDPS atstovai skelbia apie pradedamas protesto akcijas. Viena jų – lapkričio 19 d. prie ministerijos organizuojamas mitingas. 

„Nepritardama tokiems susitarimams ir siekdama, kad mokytojų balsas būtų išgirstas, LŠDPS pradeda protesto akcijas. Lapkričio 19 dieną, 15 valandą 30 minučių prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamas pirmasis mitingas“, – skelbia LŠDPS. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kviečiami visi mokytojai, švietimo darbuotojai ir visuomenės nariai išreikšti savo poziciją“, – rašoma pranešime. 

ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc. 

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų